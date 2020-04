OASIS: dopo 10 anni, a mezzanotte, esce l’inedito “Don’t Stop”

Come il resto del mondo sta facendo, anche Noel Gallagher si trova chiuso in casa in questo periodo e sta utilizzando questo tempo per riordinare scatoloni e recuperare vecchi cimeli dimenticati negli anni. Ed è proprio così che, su Twitter, annuncia ai fan degli Oasis di essere tornato in possesso di una demo di una canzone che pensava di aver perduto per sempre.

“Come il resto del mondo, ultimamente ho avuto tantissimo tempo libero ed ho pensato finalmente di scoprire il contenuto delle centinaia di CD senza titolo che ho in casa chiusi in scatoloni. Il destino ha voluto che trovassi un vecchio demo che credevo fosse andato perduto per sempre.”

Il chitarrista della band di Manchester, ha scritto ai fan di aver trovato il demo di una canzone chiamata “Don’t Stop” della quale attualmente esisteva soltanto una versione registrata durante un soundcheck ad Hong Kong più di quindici anni fa.

Anche Liam Gallagher ha avvisato i fan che qualcosa di grosso (oltre all’asteroide) sarebbe arrivato: Watch out there’s an asteroid about c’mon you know LG x

La traccia, che segna la prima nuova canzone inedita rilasciata dopo più di dieci anni, verrà pubblicata questa notte a mezzanotte!