NIRVANA: ascolta la nuova canzone “Smother”, realizzata con l’intelligenza artificiale

Lo youtuber Funk Turkey ha utilizzato un sistema d’intelligenza artificiale per far tornare in vita i Nirvana, dopo quasi 30 anni dallo scioglimento del 1994. Il risultato è Smother, che segue creazioni simili per gli AC/DC e Metallica.

Il testo è stato scritto dall’intelligenza artificiale tramite l’applicazione Lyrics.rip, il tutto basandosi su una libreria di armonie e frasi di altre canzoni della band grunge capitanata dal compianto Kurt Cobain.

La registrazione è avvenuta con una Fender Stratocaster vera, mentre per quanto riguarda la batteria ovviamente non si è potuto affidare a Dave Grohl ma ha utilizzato un pattern registrato da un software informatico.

Il leader dei Foo Fighters però è stato chiamato in causa dallo stesso Funk Turkey, il quale si è voluto scusare con Grohl conscio del fatto che “odia la batteria fatta a computer”. “Era l’opzione migliore che avevo. Mi dispiace, Dave. Ti voglio bene lo stesso, perdonami” ha affermato.

Il testo di Smother include frasi come “I could eat your heart-shaped box for food”, “In the pines where did you smother me”, e “Hey, wait! I got a mosquito!”. Il risultato non è completamente da buttare, e siamo sicuri che i fan dei Nirvana apprezzeranno.

