MOTÖRHEAD: un nuovo sito per i 40 anni di “Ace Of Spades”

I MOTÖRHEAD sono senza dubbio la band più rumorosa di tutti i tempi.

Per celebrare l’anno in cui il seminale album “Ace Of Spades” compie quarant’anni vede la luce il sito EVERY PLAYLIST LOUDER THAN EVERYONE ELSE, un sito interattivo in cui i fan possono creare loro playlist Spotify personalizzata con brani della storica band inglese e sfidare gli altri fan per il titolo di playlist più rumorosa di sempre.

Questa opportunità di creare le proprie playlist ha attirato molti colleghi e amici della band quali Biff dei SAXON, Ice T e i suoi BODY COUNT, Cronos dei VENOM, Ace degli SKUNK ANANSIE, Harley Flanagan dei CRO-MAGS e altre band come KVELERTAK e SEPULTURA.

Ma non finisce qui. Sempre su https://everyplaylistlouder.com/ è possibile personalizzare lo Snaggletooth, il logo storico dei Motörhead, con il proprio nome tramite UMLÄUT YOUR NAME.

Tramite il sito è possibile salvare, stampare e addirittura ordinare la maglia con il logo personalizzato.