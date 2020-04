MICHAEL STIPE dei R.E.M. ospite martedi 14 aprile a EPCC Live

Il frontman di un gruppo storico, icona assoluta per almeno due generazioni di fan sparsi in tutto il mondo. Un’intervista esclusiva a Michael Stipe, ex voce dei R.E.M., per EPCC LIVE, il late night show di Alessandro Cattelan, martedì 14 aprile alle 21.15 su Sky Uno e NOW TV (e sempre disponibile on demand)

Il leggendario Stipe – che con i R.E.M. ha pubblicato 15 dischi inediti e venduto oltre 85 milioni di copie – sarà in collegamento in diretta dagli USA e presenterà in esclusiva per l’Italia a EPCC LIVE, in una delle sue pochissime uscite pubbliche, il suo singolo “No Time For Love Like Now”, svelato solo pochi giorni fa, scritto insieme ad Aaron Dessner dei The National per il suo progetto Big Red Machine.

Michael Stipe sarà uno degli ospiti del secondo appuntamento di EPCC LIVE, una produzione Fremantle per Sky. Le puntate di EPCC LIVE sono sempre disponibili on demand su Sky e NOW TV.