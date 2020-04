Jónsi: il leader dei Sigur Ros guarito dal Corona Virus

Jónsi, il chitarrista e cantante dei Sigur Rós, ha comunicato sul suo profilo twitter che è guarito dal Corona Virus.

Il testo, accompagnato da una foto di una boccetta di profumo, recita: “Finalmente sto riprendendo a sentire gli odori dopo essermi ripreso dal virus. Questo è uno dei miei profumi preferiti.”

Proprio pochi giorni fa il musicista islandese aveva annunciato che il prossimo 23 Aprile (il giorno del suo 45° compleanno) sarebbe uscito il suo nuovo singolo da solista, intitolato profeticamente “exhale“.

“Exhale” arriva a dieci anni da “Go” del 2010, ma non sappiamo ancora se si tratterà o meno di una prima anticipazione dal nuovo lavoro in studio.

🖤 I’m finally getting my smell back after recovering from the virus. This is one of my favourite vetivers out there. 🖤 pic.twitter.com/tGJSOliyKH

— Jónsi (@iamjonsi) April 15, 2020