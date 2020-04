Wemme Flow ci consiglia 5 brani per affrontare la quarantena

di Thanks For Choosing

Abbiamo chiesto a Wemme Flow di segnalarci 5 brani adatti per questo strano e assurdo periodo di quarantena.

Lui è un giovanissimo rapper di Bologna, una voce che suona come una chitarra elettrica a rendere tutto molto funky, complice anche la splendida produzione di Mr. Monkey dell’ultimo singolo dal titolo No Flash.

Date un’occhiata!

Canzoni che ascolto:

The weekend – can’t feel my face

Questa canzone ha un velo di malinconia, il titolo vuol dire “non riesco a sentire la faccia” ascoltando la canzone parla del proprio rapporto che ha con la cocaina.

Ogni volta che ascolto questo pezzo oltre a rimanere affascinati dalle sonorità, mi viene da riflettere.

Giaime – ragione

In questo brano lui racconta una serie di situazioni in cui potenzialmente si possono trovare tutti, lui ha una visione, ma alla fine si rende conto la ragione non è sua, ma di chi la pensa diversamente.

Madame – baby

La prima frase della canzone è “baby che ne so, non chiedere”, riassume il periodo che stiamo vivendo. Nessuno sa niente di come sarà il mondo lì fuori tra poco.

Aka5ha – mare di Marte

Questo brano mi trasmette diffidenza nei confronti delle persone e del futuro, nel ritornello dice “ammetti che hai paura della morte”.

Mi sembra azzeccatissimo a questo periodo.

Nino Nino – manga

Quando ascolto questa canzone mi proietto nel viaggio, mi piace ascoltare del rap fatto bene che viene da bolo.