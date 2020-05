Sacramento ci consiglia 5 brani per sopravvivere alla fase 2

di Thanks For Choosing

Abbiamo chiesto a Stefano Fileti, frontman del progetto dei Sacramento, band di stanza a Milano che oggi 26 maggio pubblica un nuovo singolo dal titolo L.A.? Not alone Girl!. Un nuovo capitolo che segue Lido l’album d’esordio pubblicato per La Tempesta, un interessantissima risposta tutta italiana alla scena lo-fi americana (da Mac DeMarco a Kurt Vile). Abbiamo chiesto a lui quali sono i brani migliori per metterci addosso la voglia e il mood di chi si sta apprestando a tornare ad uscire di casa. Ecco cosa ci ha proposta!

Yellow Days – Love Is Everywhere

Il nuovo singolo di Yellow Days è un manifesto alla rinascita dopo il periodo buio della pandemia. La sua voce è una delle più sofisticate, potenti e soul del momento. In questo brano arriva alla funky-disco con una naturalezza impressionante.

Helado Negro – Pais Nublado

Roberto Carlos Lange, Pais Nublado, fatto apposta per la quarantena. Uno di quei bei brani che puoi beccare nelle colonne sonore di qualche serie tv su Netfilx. Le ore passate davanti ai telefilm ora iniziano a essere solo un ricordo.

Connan Mockasin – I wanna troll with you (Andrew Vanwyngarden of MGMT Remix)

Diciamo che a mettere mani su un capolavoro come “I Wanna Roll With You” ci vuole coraggio, ma il nerd dei MGMT (ormai passati a miglior vita…) sembra proprio aver fatto un ottimo lavoro. Mi sembra che si possa ricominciare a fare gli aperitivi a bordo piscina adesso, no?

Alex Cameron – Miami Memory

Siamo pronti a uscire allo scoperto, godiamoci la vita e la città, ma il caro Alex ci ricorda di non dimentiicarci di continuare a fare l’amore (come alcuni l’hanno fatto senza sosta) sempre e per sempre. Rimane comunque il miglior rimedio. E osiamo pure… “Eating your ass like an oyster…”

Men I Trust – Numb

Che bellezza. Dai, voltiamo pagina, si ricomincia