LE LARVE: “A volte mi diverte piangere”

Le Larve è un cantautore romano che risponde al nome di Jacopo Castagna. Nella vita fa il doppiatore ma scrive anche canzoni, per se stesso e per altri. Ha uno stile ironico, a volte pungente, ma i suoi testi sono tutt’altro che banali. Il 20 marzo è uscito il suo nuovo singolo dal titolo “Piove”, dopo il successo dei suoi singoli precedenti “Lunedì”, “Semplice” e “Ho visto la madonna”.

Ci ha raccontato qualcosa in più su di lui…

Le Larve, un nome plurale per un artista del tutto singolare come te. Come ti è saltato in mente di chiamarti così?

Racconto più di una versione sul nome del progetto. Una delle verità è che voleva esprimere l’idea di tanto potenziale evolutivo inespresso.

Di cosa parla il tuo nuovo singolo “Piove”?

L’idea è partita dal ricordo di un amico che non è troppo differente dal personaggi romanzato con cui inizia la canzone. Successivamente le idee e le immagini sono piovute, così come l’acqua.

Nella vita fai anche il doppiatore, il personaggio che ti sei divertito di più a doppiare e perché?

A me piace doppiare scene di sofferenza, di pianti, l’estate scorsa mi è capitato di doppiare il protagonista di un film francese molto tragico e mi sono divertito a piangere.

Qual è il feat. dei tuoi sogni e il palco perfetto su cui ti vedresti?

Probabilmente con Thom Yorke dei Radiohead e suonare alla Royal Albert Hall di Londra.

Hai mai pensato di scrivere per altri?

Lo faccio già per Curci Edizioni.

3 nomi di artisti emergenti che ti piacciono proprio tanto e che secondo te dobbiamo tenere d’occhio nel 2020

La Scala Shepard, Livio Livrea e il neonato Dinosauro.

Adesso da te ci aspettiamo un EP, devi stupirci…

Non è un segreto che io abbia già pronto un disco, ma ne sto lavorando addirittura un altro.