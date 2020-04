INIGO ci consiglia 5 brani per il mood da quarantena

di Thanks For Choosing

Abbiamo chiesto a Inigo quali fossero i suoi cinque brani da ascoltare in quarantena. Lui è un cantautore pugliese che ha di recente pubblicato un nuovo singolo dal titolo MAI X SEMPRE di un apparente cinismo per chi ha una scorza dura e un cuore da ascoltatore di it-pop. Il brano rinnova inoltre anche la collaborazione tra Inigo e Matilde Dischi. Buona lettura!

VITA SOCIALE – CANOVA

“E passa anche il silenzio ma lo sento parlare, vorrei morire, vorrei morire anche se fuori c’è il sole e mando a puttane la mia vita sociale e sento che sbadiglia pure il cane, vorrei morire anche se per un giorno solo”.

Questa mini-playlist da quarantena non poteva avere open track più azzeccata, uno sfogo per tutte le stagioni, figuriamoci per questa, ho un cane che sbadiglia anch’io e il sole fuori dalla finestra… potendo eviterei di morire anche per mezza giornata ma adesso va così, speriamo passi tutto presto come le moto in tangenziale.

ADESSO – DIODATO (feat. ROY PACI)

“Dici che torneremo a guardare il cielo? Alzeremo la testa dai cellulari? Dici che torneremo a parlare davvero senza bisogno di una tastiera? E passeggiare per ore per strada fino a nascondersi nella sera?”.

Questo pezzo delicato e struggente qualche anno fa ci ha posto delle domande esistenziali che in questi giorni hanno acquisito un significato diverso, di certo più pragmatico ma non meno nobile e visto che in questo periodo non manca il tempo per riflettere possiamo provare a darci qualche risposta.

DALLA CUCINA AL SOGGIORNO – GIANLUCA GRIGNANI

“Se stai respirando quest’aria che manca anche tu… capita anche a me, puoi sentirti meglio, se capita anche a te io mi sento meglio… ma infondo si, che è venerdì, che faccio? Esco o sto qui?”

Se partiamo dall’ultimo quesito la risposta oggi sarebbe scontata o quasi ma è interessante nella prima parte la questione del mal comune che agisce da medicinale e subito dopo la descrizione quasi claustrofobica di una notte insonne passata a spostarsi dalla cucina al soggiorno, appunto, tutto molto condivisibile.

SOCIALIZZARE – THEGIORNALISTI

“Tu pensa a socializzare oltre gli amici e i parenti, pensa ad essere un uomo sociale senza chiuderti dentro, è la storia della nostra natura dall’inizio dei tempi… tu pensa a socializzare, a prende parte agli eventi…”

Tutto ciò suona come un ossimoro in questo periodo e lo so, l’ho fatto apposta, volevo ricordare a me stesso di quando ci si incitava a fare l’esatto contrario di quello che il virus ci costringe a fare oggi… maledetto… la vita nella fogna falla fare al topo!

FUORI DAL MONDO – BUGO

“Non è questa la vita che t’immaginavi, siamo adolescenti anche a quarant’anni ma stasera ho una coperta in pile, le noccioline e un film… non svegliateci finch’è non è un altro giorno, un’altra parte del cosmo da abitare in due”

Ho deciso di chiudere questa playlist con un pezzo romantico, infondo le coppie in questo periodo o litigano di brutto o si stringono come non mai e io che infondo sono un romantico vi auguro di trovarvi nella seconda situazione, abbiate cura di chi vi è accanto e fate in modo che i diamanti non diventino dei soprammobili.