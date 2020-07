Gli Hollowgang ci raccontano la scena svedese in 5 tracce

Gli hollowgang sono un collettivo svedese che unisce abilmente influenze emo e punk rock (tipiche di chi è cresciuto con blink182 e Green Day) a quelli della scena trap contemporanea. Dopo un direct sulla loro pagina instagram, conoscono il “nostro” GionnyScandal e nasce così una collaborazione nel nuovo singolo dal titolo number, pubblicato oggi.

Per l’occasione, ci siamo fatti consigliare cinque brani che ci raccontano cosa sta succedendo lassù al nord, in Svezia!

Casper The Ghost – Let me know

Casper the Ghost è uno degli artisti emergenti più interessanti in Svezia in questo momento. Abbiamo ascoltato per la prima volta la canzone “Bound” all’inizio del 2018 e non sapevamo neanche che anche lui era a svedese, fino a un paio di mesi dopo. Lui e il suo produttore Hillbom realizzano tutti i brani insieme e il loro suono è molto simile a Post Malone, ma più underground e dark che rende tutte le canzoni molto reali. È anche uno dei tizi più fighi che abbiamo mai incontrato, quindi viva Casper!

Demogxrgxn – “Dog för dig”

Demogxrgxn è probabilmente l’unica persona non maschio in Svezia che fa emo-rap in svedese, la canzone “Dog för dig” è una traccia piena di angoscia e il titolo si può tradurre in “Sono morta per te” ma anche con “Morirei per te”. Demogxrgxn è un’artista che suona come qualcosa di incredibilmente fresco sulla scena e se mai facessimo una canzone in svedese sarebbe sicuramente la nostra prima scelta per una collaborazione.

Sokhi – “Hur Mår du”

Sokhi è un caro amico e collaboratore. Ha appena rilasciato il suo nuovo EP da solista chiamato Vacation4ever, dove abbiamo trovato la canzone intitolata “Hur Mår Du”, che è stata il primo singolo. “Hur Mår Du” si traduce in “How are you” ed è una canzone sulla salute mentale e la lotta con l’ansia in una relazione. La sua musica è un mix di pop, trap e indie. Sokhi ci ha davvero aiutato con le chitarre su alcune delle nostre tracce, e noi ne siamo davvero grati.

Snövit – “steez”

Snövit è un grande artista underground nella scena della trappola svedese. Per anni ha pubblicato singoli e album, continuamente, come un pazzo e ogni nuova canzone è migliore della precedente. Lo fa in modo indipendente attraverso un collettivo di cui fa parte (TV FEH) e ha suonato in spettacoli e festival in tutto il paese. “Steez” è una canzone del suo ultimo album “V” e ha un’atmosfera molto distinta dagli Stati Uniti e come sempre quando si tratta di Snövit, fa anche molto ridere.

Yemi – “Fenix”

Yemi è l’unico artista in Svezia che è sempre 5 anni avanti rispetto a tutti gli altri, la canzone “Fenix” è uno dei nostri brani preferiti in quanto combina generi interessanti in un modo davvero fantastico: trap & hardstyle come se fossero una cosa sola. Tutti quelli veri lavorano con Yemi o cercano di imitarlo, è un artista che lascerà una grande impronta nella musica svedese.