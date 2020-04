5 brani per sopravvivere alla quarantena secondo i KEEMOSABE

di Thanks For Choosing

Abbiamo chiesto ai Keemosabe di segnalarci cinque brani a tema “quarantena” per sopravviere in questi giorni incerti, in occasione del loro nuovo singolo dal titolo The Lights Go Down, la band nata tra le sponde del Lago Maggiore e i sobborghi di Londra, tra melodie pop, groove pulsante e riff suadenti.

Motta – Prima o poi ci passerà

Abbiamo scelto questo brano perché Motta, oltre a essere una grande fonte di ispirazione per noi, riesce a unire diversi mondi musicali e a comunicare in modo molto essenziale, senza perdere profondità di significato. Questa è una delle prime sue canzoni che abbiamo sentito e ha un testo sicuramente molto evocativo in questo particolare momento storico.

Fail It Till You Make It – Calibro 35

I Calibro 35 sono da sempre un modello per noi. Abbiamo avuto l’onore di lavorare ai nostri nuovi singoli insieme ad uno di loro, Tommaso Colliva (già produttore di Muse, Afterhours, Diodato e molti altri). Sono musicisti di grande levatura che sono diventati noti al grande pubblico suonando musica strumentale che assolutamente non segue le regole del mercato italiano e solo questo merita rispetto.

Questo brano è appartenente al loro album uscito quest’anno e ci piace particolarmente perché sembra un loop elettronico che però è suonato da umani e si sviluppa in un modo unico.

Terrified – Isaac Gracie

L’essere terrorizzati è un sentimento che ci accomuna in queste settimane. Per la prima volta nella vita di molti di noi, tante certezze sono crollate e ciò che ci provoca ancora più terrore è il non sapere cosa ci riserverà il domani, non sappiamo né come né quando la nostra vita potrà tornare ad essere quella di un tempo. Apprezziamo Isaac Gracie perché pur essendo molto giovane ha uno stile cantautoriale che si rifà ai grandi del passato.

Lightenup – Parcels

Questa invece l’abbiamo scelta per il motivo opposto. È la nostra cura contro il malumore quando le giornate di quarantena sembrano infinite e tutte uguali. Inoltre i Parcels sono una delle migliori band live che abbiamo visto negli ultimi anni.

Una canzone così non può che mettere gioia di vivere!

Make It With Chu – Queens of the Stone Age

Chiudiamo con quello che per noi è un grande classico. I QOTSA sono da sempre nostri idoli e questo brano, pur discostandosi dal loro sound heavy caratteristico, riesce a creare un’atmosfera sognante con pochissimi elementi. Inoltre è il brano perfetto da ascoltare in viaggio, ci aiuta a ricordare le esperienze vissute insieme e siamo sicuri che quando potremo risalire sul nostro furgone per andare a suonare, riusciremo ancora di più ad apprezzare queste piccole cose.