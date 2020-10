Inspired by REDValentino: ALISSIA, un viaggio nello spazio infinito della musica

REDValentino invita ad immergervi nel mondo della creatività lanciando la serie ‘Inspired by REDValentino’. Per ogni collezione, un creativo che condivide ed incarna i valori e lo spirito del brand diventerà protagonista di una narrativa unica.

La prima storia, dedicata alla collezione Autunno/Inverno ’20, racconterà di una sognatrice talentuosa e audace: Alissia. Producer, compositrice, polistrumentista, un’artista poliedrica che

propone un’interpretazione fresca e creativa della musica. Alissia coniuga spontaneità con gusto raro e dedicherà alla community di REDValentino un racconto visivo del suo quotidiano, facendo

affiorare il suo estro e le sue ispirazioni.

Lo spettatore sarà accompagnato in un viaggio nei suoi valori personali, nella città in cui vive e in tutte le fasi che portano alla composizione di un brano; dal vero e proprio processo di scrittura alla finalizzazione di tutti gli arrangiamenti.

Come sfondo, il suo studio, “The Spaceship”, un luogo visionario, magico ma tangibile dove produce musica insieme a molti colleghi artisti. La musica diventa gravità, elemento centrale che unisce tutti. Una forza che attrae e permette di orbitare gli uni con gli altri interagendo proprio come i pianeti, le stelle e le galassie.

“Sono davvero entusiasta di collaborare con REDValentino, un brand unico che celebra le donne che hanno una voce, dimostrando autenticità, passione e la forza alla base delle loro visioni. Da donna impegnata nell’industria della musica, sono valori che difendo quotidianamente ed è per questo che sono più che felice di unire le forze con il brand per contribuire a diffondere il suo messaggio.” Alissia

REDValentino rivendica l’autenticità e la bellezza dell’anticonformismo. La passione come motore della ricerca della libertà e per tracciare la propria strada unica. L’originalità come catalizzatore per guidare verso una comprensione più profonda di sé stessi e per approfondire e migliorare anche la comprensione degli altri. Un’interpretazione fresca e creativa della musica che fonde la spontaneità con un talento raro.

Nata in Europa e residente a New York e Los Angeles, Alissia fonde funk, soul e hip hop in tutto il suo lavoro di artista, producer, cantautrice e strumentista. Trendsetter in ogni senso della parola, è stata chiamata a collaborare con artisti come Anderson.Paak, Cee-Lo Green, Mark Ronson, Musiq Soulchild, Q-Tip, Mobb Deep, Doug E Fresh, Khalid, 21 Savage, Ari Lennox, Masego, YEBBA e molti altri.

Gli sviluppi di Alissia nel mondo del funk/soul hanno attirato l’attenzione di molti nell’ambiente, tra cui Quincy Jones, Prince e la leggenda del funk Bootsy Collins che l’ha incaricata di scrivere e produrre il suo ultimo album. Grazie alle capacità musicali e alla versatilità creativa, si è imposta come talento poliedrico, producer ultra-credibile e artista prolifica e completa.