INDIE JUNGLE: 12 puntate su Sky Arte con il meglio della musica indie italiana

Gli autori della musica indie italiana si raccontano attraverso speciali interviste e si esibiscono in esclusive session musicali. La musica dal vivo ha un nuovo approdo: INDIE JUNGLE, il nuovo programma di approfondimento musicale, che propone 12 puntate monografiche per altrettanti concerti. Esclusive serate alla scoperta delle sonorità e delle storie degli artisti coinvolti, attraverso un accurato racconto che rende questi live anche dei veri e propri mini documentari.

In onda su Sky Arte da sabato 17 ottobre alle ore 20.30, sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV. La puntata integrale sarà inoltre visibile in streaming sul video portale di Sky https://video.sky.it/, per tutta la settimana successiva alla messa in onda.

INDIE JUNGLE, ideato e scritto da Massimiliano De Carolis e Fabio Luzietti, è un format dedicato al mondo dei live e propone sullo schermo l’esperienza di un intero concerto dal vivo. In questo momento storico, in assenza di eventi live, infatti, il programma è stato concepito come un momento di condivisione a distanza. Una nuova occasione per artisti e spettatori per vivere la musica.

Uno spazio in cui nomi della scena italiana realizzano una speciale performance dedicata al pubblico, che purtroppo non potrà godere dei concerti dal vivo per diverso tempo ancora.

• Frah Quintale in onda il 17 ottobre

• Fulminacci in onda il 24 ottobre

• Calibro 35 in onda il 31 ottobre

• Coma Cose in onda il 7 novembre

• La Rappresentante di Lista in onda il 14 novembre

• Gazzelle in onda il 21 novembre

• Ghemon in onda il 28 novembre

• Eugenio in via di Gioia in onda il 5 dicembre

• Colapesce Dimartino in onda il 12 dicembre

• Selton in onda il 19 dicembre

• Lucio Corsi in onda il 9 gennaio

• Lucio Leoni in onda il 16 gennaio

Tutti i concerti sono stati registrati in studio presso il polo multimediale Spazio Rossellini a Roma.