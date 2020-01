Il nuovo boom del vinile: il fascino senza tempo del giradischi

Sono sempre di più i nostalgici della musica, di tutti coloro che amano il suono caldo del vinile.

Dai dischi storici che non possono mancare nella collezione di nessun amante della musica, alle nuove edizioni per continuare a coltivare la propria passione anche con nuove proposte musicali, la scelta del vinile è ormai una moda consolidata.

Lo streaming musicale è stato accusato, da più parti nel corso degli ultimi anni, di essere il principale responsabile della morte dei formati fisici, in particolare i CD. Eppure, nel corso del 2018 la possibilità di ascoltare musica in Rete sembra aver sospinto il successo di un vecchio formato, incentivandone le vendite: il vinile. A quanto pare, gli utenti scoprono nuovi artisti su piattaforme come Spotify e Apple Music, per poi correre nei negozi di dischi per acquistarne l’intera discografia su 33 giri.

Ma la base per ascoltare un buon disco, facendo il gesto romantico della puntina che tocca la lastra di vinile, incisa come un’opera d’arte, è avere un buon giradischi.

Si possono infatti trovare i migliori giradischi con trazione a cinghia (che trasmettono il moto dal motore al piatto tramite una cinghia di gomma) o a tradizione diretta (che offrono una velocità costante).

I giradischi con trazione a cinghia sono i più silenziosi, grazie alla minore distanza che corre tra il motore e l’insieme piatto / testina, riducendo le vibrazioni.

I giradischi a trazione diretta invece sono la scelta ideale per i DJ, o aspiranti tali, in quanto si ha libertà di rotazione in entrambi i sensi.

