Il medico che suona “Don’t Stop Me Now” dei QUEEN

Come riporta Repubblica.it, il medico pianista, in divisa e mascherina, è Christian Mongiardi, giovane ecografista che sceso con due colleghi per mangiare un panino, ha trovato lo spaccio chiuso e si è seduto al pianoforte, donato pochi mesi fa una onlus.

Quando il video si è diffuso sui social, Mongiardi era contrariato.

Ma il suo primario, il prof. Francesco Dentali, lo ha convinto: “Gli ho detto che era una cosa bella e avrebbe dato morale a tutti noi e a tutte le persone che hanno parenti e amici ricoverati per il Covid in questo periodo difficile”.