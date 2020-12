HOOPLUG: l’idea che rivoluziona il concetto di batteria

Francesco Sguera, ideatore di Hooplug e batterista dei “The Strigas” e’ partito da un’esigenza comune a tutti i batteristi, che ha trasformato la sua passione nel suo lavoro. Ed e’ cosi che dopo anni di lavoro, progettazioni e test in studio, insieme a sua sorella Monica, esperta in comunicazione, fonda in Puglia la Omi project srl, società che ha l’obiettivo di creare idee e soluzioni innovative per i musicisti di oggi e di domani.

“Al rientro da un tour europeo con la mia band, mi sono subito messo al lavoro per cercare di risolvere un problema che tutti i batteristi vivono costantemente: il trasporto della batteria. Mi ero stancato di viaggiare da solo in macchina ed essere sempre l’ultimo a smontare gli strumenti alla fine di ogni concerto ed e’ cosi’ che da questa esigenza e’ nata HOOPLUG”

Hooplug e’ un sistema che consente di separare, con estrema facilita’, le pelli del tamburo, senza necessita’ di doverle riaccordare, in quanto mantiene invariata la tensione delle stesse.

L’apertura dei tamburi consente di ottenere molteplici vantaggi:

– agevola il trasporto, in quanto la batteria viene disposta a matrioska, riducendo spazio, tempo ed energie;

– consente la facile installazione del trigger, trasformando la batteria acustica in batteria elettronica o ibrida;

– da’ la possibilita’ di inserire nei tamburi luci a LED di forte impatto scenico

– trasforma facilmente lo strumento in una batteria “muta”, cosi’ da poter suonare anche in casa, senza dar fastidio ai vicini.

Il progetto, che negli anni precedenti ha vinto il bando Pin “Pugliesi innovativi”, è approdato su Kickstarter, lanciando una campagna di crowdfunding, durante la quale sara’ possibile acquistare Hooplug in prevendita ad un prezzo di lancio, permettendo ai giovani ragazzi di avviare la produzione di questa attivita’, che avra’ un respiro tutto internazionale.

https://www.kickstarter.com/projects/hooplug/hooplug