Gli Zen Circus inaugurano “Star Walks – Quando il PArCo incontra la musica”

Non solo arte, storia e poesia: il Parco archeologico del Colosseo incontra e si apre alla musica, innovando il suo rapporto con il pubblico e in particolare con le giovani generazioni.

Ponendo attenzione alle tendenze rilevate negli ultimi anni, che riscontrano la scarsa presenza di giovani nella frequentazione dei luoghi d’arte, il Parco archeologico, sostenuto dall’importante media partnership di RAI Radio2, presenta la web-serie video “Star Walks – Quando il PArCo incontra la musica”: il progetto innovativo e unico nel suo genere, ideato e realizzato coinvolgendo artisti musicali di primo piano, intende incuriosire e avvicinare chi finora si è tenuto lontano da parchi archeologici e musei, attraverso il racconto e le sensazioni dei musicisti ospiti.

Il format prevede 7 puntate, articolate in due serie distinte: la prima, con tre vere e proprie “star walks”, è in programma tra aprile e maggio. In occasione di ogni appuntamento, un ospite musicale passeggerà all’interno del PArCo, intervistato da uno speaker di Radio2 e in compagnia di un archeologo del Parco archeologico del Colosseo; il dialogo che ne scaturisce lascia emergere le sensazioni, le emozioni e gli apprezzamenti degli artisti in grado di offrire una dimensione del contesto culturale assolutamente inedita e originale.

Per ogni artista è stato individuato un percorso ad hoc all’interno del PArCo: emergono da questa associazione affinità e corrispondenze tra gli artisti e i luoghi, che rendono ancora più innovativo il racconto ed emozionante il momento clou di molte puntata, la live session dell’artista.

La prima puntata della prima serie, dal titolo “The Zen Domus”, è stata registrata sul colle Palatino negli spazi della Domus Flavia e della Domus Augustana, sedi del Palazzo degli imperatori romani, con scorci mozzafiato sulla valle del Circo Massimo: ospiti per l’occasione The Zen Circus, intervistati da Pierluigi Ferrantini.

La puntata sarà visibile integralmente sul canale YouTube del PArCo a partire da VENERDÌ 24 APRILE, con contenuti speciali ed extra sugli altri social del PArCo e sui social di Radio2.

Ospite del secondo appuntamento sarà, tra quindici giorni, Clavdio, che VENERDÌ 8 MAGGIO inizierà la sua visita dalle pendici del colle Palatino.