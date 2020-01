Festival di Sanremo 2020: la Bohemian Rhapsody della Musica Italiana?

Articolo di Luca Bassani

Quasi tutto ciò che sarà il 70esimo Festival della Canzone Italiana

La domanda del titolo è ardita, forsanche bizzarra ma non assurda.

Is this real life? Boh, forse.

Is this just fantasy? Beh, anche.

È passato poco meno di un anno dalla vittoria di 4 Oscar da parte di Bohemian Rhapsody: il film che gira attorno a una canzone che ha cambiato per sempre la discografia mondiale. Un punto di svolta.

Il Festival di Sanremo è tutto questo: un po’ la versione nostrana della Notte degli Oscar e un po’ un punto di svolta del mercato discografico Italiano. Che piaccia o meno, ogni anno, da 70 anni, il Festival di Sanremo è il Capodanno della musica Italiana.

Open your eyes, look up to the sky…

Nel cielo di Sanremo vedremo brillare le stelle, più o meno luminose, della musica Italiana: ben 24 i BIG e 8 i Giovani in gara, almeno 22 artisti ospiti della serata dedicata alla storia del Festival (Giovedì 6 febbraio) e almeno altri 11 ospiti speciali (anche internazionali). Tanti artisti per una formula piuttosto collaudata e una proposta che rispecchia discretamente ciò che la scena musicale nostrana offre:

* i reduci dai talent

* la quota alternativa

* le proposte di qualità

* i simpatici

* le glorie

* gli artisti mainstream

* una rappresentanza della scena hip-hop

All’annuncio dei nomi di questo Festival di Sanremo ci si è arrivati in modo un po’ rocambolesco. Che Amadeus abbia seguito le orme di Freddie e il cast se lo fosse appuntato su fogli volanti e gli angoli dell’elenco telefonico? Magari in un bar di Piazzale Clodio? In pratica, tutti sapevano tutto da giorni finché è arrivata la pubblicazione che ha anticipato l’annuncio. E poi l’intervista che ha ufficializzato i nomi. E poi le polemiche perché non è stato fatto l’annuncio ufficiale. E poi l’annuncio ufficiale con l’aggiunta dei titoli delle canzoni ormai un po’ annacquato. Si poteva gestire meglio? Se vogliamo essere pragmatici, la risposta giusta è “Forse no” perché così l’esposizione è stata prolungata e il messaggio ha raggiunto tutti. Un po’ come quei 14 passaggi radiofonici in due giorni che Bohemian Rhapsody ebbe grazie alla promessa non mantenuta di Kenny Everett: la vanità e l’opportunismo sono vizi diffusi e, in un mondo costruito sul gossip, sono anche una grande risorsa. Negli anni ‘70 come anche oggi.

Se si parla di gossip al tempo dei social, non si possono scordare gli hater o chi vuole screditare qualcosa. Sapevate che Elton John, ascoltata Bohemian Rhapsody, disse al manager dei Queen: “Sei impazzito! Le radio non la passeranno mai!!“.

Oggi, gli hater sono meno nobili ma molto più numerosi: cantanti risentiti, politici livorosi, stroncatori professionisti e leoni da tastiera. Hanno cercato di farsi notare in queste settimane e lo faranno anche durante il Festival.

Ma il Festival di Sanremo è bello per questo. C’è spazio per tutti. Anche per questo articolo.

Di seguito, tutti gli artisti confermati al momento in cui è stato scritto l’articolo.

Artisti in gara del Festival di Sanremo 2020

I BIG

Achille Lauro – Me ne frego

Alberto Urso – Il sole ad est

Anastasio – Rosso di rabbia

Bugo e Morgan – Sincero

Diodato – Fai rumore

Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare)

Elodie – Andromeda

Enrico Nigiotti – Baciami adesso

Francesco Gabbani – Viceversa

Giordana Angi – Come mia madre

Irene Grandi – Finalmente io

Junior Cally – No Grazie

Le Vibrazioni – Dov’è

Levante – Tiki Bom Bom

Marco Masini – Il confronto

Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango

Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

Piero Pelù – Gigante

Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr

Rancore – Eden

Raphael Gualazzi – Carioca

Riki – Lo sappiamo entrambi

Rita Pavone – Niente (resilienza 74)

Tosca – Ho amato tutto

EMERGENTI

Eugenio in via di Gioia – Tsunami

Fadi – Due noi

Fasma – Per sentirmi vivo

Gabriella Martinelli e Lula – Il gigante d’acciaio

Leo Gassmann – Va bene così

Marco Sentieri – Billy Blu

Matteo Faustini – Nel bene e nel male

Tecla Insolia – 8 marzo

I DUETTI del 70° Festival della Canzone Italiana

Achille Lauro con Annalisa – Gli uomini non cambiano

Alberto Urso con Ornella Vanoni – La voce del silenzio

Anastasio con PFM – Spalle al muro

Bugo e Morgan – Canzone per te

Diodato con Nina Zilli – 24 mila baci

Elettra Lamborghini con Myss Keta – Non succederà più

Elodie con Aeham Ahmad – Adesso tu

Enrico Nigiotti con Simone Cristicchi – Ti regalerò una rosa

Francesco Gabbani – L’Italiano

Giordana Angi con Solis String Quartet – La nevicata del 56

Irene Grandi con Bobo Rondelli – La musica è finita

Le vibrazioni con Canova – Un’emozione da poco

Levante con Francesca Michielin e Maria Antonietta – Si può dare di più

Junior Cally con Viito – Vado al massimo

Marco Masini con Arisa – Vacanze Romane

Michele Zarrillo con Fausto Leali – Deborah

Paolo Jannacci con Francesco Mandelli – Se me lo dicevi prima

Piero Pelù – Cuore matto

Pinguini Tattici Nucleari – Papaveri e papere, Nessuno mi può giudicare, Gianna Gianna, Sarà perché ti amo, Una musica può fare, Salirò, Sono solo parole, Rolls Royce

Raphael Gualazzi con Simona Molinari – E se domani

Rancore con Dardust e La Rappresentante di Lista – Luce

Riki con Ana Mena – L’edera

Rita Pavone con Amedeo Minghi – 1950

Tosca con Silvia Perez Cruz – Piazza Grande

Gli OSPITI SPECIALI

Tutte le sere:

Fiorello

Tiziano Ferro

Gli internazionali:

Dua Lipa

Lewis Capaldi

Mika

Gli Italiani:

I Ricchi e Poveri

Johnny Dorelli

Massimo Ranieri

Roberto Benigni

Gabriele Muccino con il cast del film “Gli anni più belli” (Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria ed Emma Marrone)

Christian De Sica con il cast del film “La mia banda suona il pop” (Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Donatella Finocchiaro e Paolo Rossi)

Le donne che accompagneranno Amadeus

Diletta Leotta

Rula Jebreal

Francesca Sofia Novello

Georgina Rodriguez

Sabrina Salerno

Alketa Vejsiu

Mara Venier

Antonella Clerici

Emma D’Aquino

Laura Chimenti