E’ morto Little Richard, l’autore di “Tutti Frutti” aveva 87 anni

E’ morto Little Richard, vero nome Richard Wayne Penniman (Macon, 5 dicembre 1932 – 9 maggio 2020): il cantautore statunitense, uno dei padri fondatori del rock and roll “The Original King of Rock and Roll”, aveva 87 anni.

La causa della morte, annunciata dal figlio, non è stata specificata.

Figura di grande influenza sulla storia della musica e sulla cultura popolare del XX secolo, i suoi lavori più celebrati appartengono soprattutto agli anni cinquanta, periodo nel quale, grazie a un sound ritmato e veloce unito a una interpretazione vocale innovativa e a un look decadente, fu uno dei musicisti che aiutarono il genere del rock and roll a nascere e a diffondersi, diventando uno dei primi rockers a impersonare lo stile trasgressivo e oltraggioso del genere.

La sua musica ha avuto un profondo impatto su generi come il soul e il funk e influenzò numerosi cantanti e musicisti dall’epoca rock al rap. Tra le sue storiche hit ricordiamo ‘Long Tall Sally’, ‘Lucille’ e ‘Good Golly Miss Molly’