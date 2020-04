È morto Adam Schlesinger, cantante dei Fountains Of Wayne

È morto il cantante Adam Schlesinger (October 31, 1967 – April 1, 2020), fondatore della band americana Fountains Of Wayne, dopo essere stato ricoverato per complicazioni legate alla COVID-19, la malattia provocata dal nuovo coronavirus.

Adam aveva 52 anni ed era anche autore delle musiche di molte musical, film e serie TV come la canzone “Antidepressants Are So Not A Big Deal” in “Crazy Ex-Girlfriend”.

Aveva anche scritto il motivo della canzone protagonista del film del 1996 Music Graffiti (That Thing You Do!) diretto da Tom Hanks. In carriera aveva vinto tre Emmy, un Grammy ed era stato nominato agli Oscar e ai Golden Globe.

Con i Fountains of Wayne, la band che aveva fondato con Chris Collingwood, ottenne due nomination ai Grammy nel 2003 per Miglior gruppo esordiente, sebbene avessero cominciato nel 1996, e per Miglior performance pop per il brano “Stacy’s Mom” il loro maggior successo di sempre.