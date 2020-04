YUSUF / CAT STEVENS è uscito il Super Deluxe Boxset di “Back to Earth”

Nel 1978, dopo aver venduto milioni di dischi ed essere diventato uno dei più grandi artisti internazionali degli anni ’70, Cat Stevens ha deciso di uscire dai riflettori da rock star ed andare oltre. Lo stesso anno è uscito il suo ultimo album sotto quel nome.

Mentre la schiera di suoi fan era rattristata dalla notizia, insieme ai musicisti che hanno suonato con lui sia in tour che nei dischi, il cantante in realtà era euforico all’idea di questo cambiamento. “Era come tornare alla mia vera natura” riflette su quel momento. “Indietro fino all’infanzia con gli occhi spalancati”.

Giustamente intitolato Back To Earth, è stato il suo regalo di addio: un album che ha visto il cantante londinese salutare i suoi fan e allo stesso tempo spiegare la sua decisione di lasciare con canzoni come “Last Love Song” e “Just Another Night”.

“Quello che succede dietro la facciata della celebrità o del palco può essere un vero e proprio mondo a sé stante”, dice ora, “e questo è quello che è stato la maggior parte delle volte. Ho mantenuto il mio buonsenso e ho tenuto gli occhi aperti.”

Il 10 Aprile 2020 vede la ripubblicazione di Back To Earth su Cat-O-Log Records/BMG in formato BOX Super Deluxe che contiene l’album originale (rimasterizzato ad Abbey Road), due brani inediti (Butterfly e Toy Heart), il master stereo originale del 2001, brani live, demo rare e due registrazioni bellissime ed assolutamente inedite, l’album del fratello David “Alpha Omega” prodotto da Yusuf/Cat Stevens stesso e materiale del concerto per l’unicef del 1979 Year Of The Child, l’ultima esibizione dal vivo del cantante con il nome Cat Stevens.

Dopo la sua uscita, Back To Earth ha ricevuto critiche entusiaste. “Cat ha scritto un album della stessa qualità di quelli che lo hanno reso una superstar”, dichiarava il London Evening News. “Semplicemente una canzone da urlo dopo l’altra”. Contemporaneamente Billoboard acclamava “ballate tenere e genuine e i toni pop animati”. Hot Press lo ha accolto come “un seducente ed intricato intreccio di splendide melodie… davvero un ritorno in gran forma”.

Cat Stevens ha pensato a lungo e intensamente di lasciare la sua carriera musicale. Tralasciando la sua generale disillusione nei confronti della fama, il cantante ha vissuto un’epifania spirituale dopo essere stato colto da una fitta corrente e quasi annegato nuotando nell’Oceano Pacifico tre anni prima. Piangendo rivolgendosi al cielo ha detto, “Se mi salvi, lavorerò per te“, fu salvato da un’onda delicata che lo riportò sulla riva.

Quello che lui chiama il suo “graduale risveglio” e la decisione di diventare Mussulmano nel 1977, cambiando il suo nome in Yusuf Islam, è stata scatenata dal fratello nel momento in cui ha regalato al cantante una copia del Corano per il suo 27° compleanno. “Avevo scoperto un nuovo modo di vedere l’universo.” spiega. “Come un bambino che aveva viaggiato su di un razzo spirituale verso un nuovo eccitante mondo.”

“Ci sono molti messaggi affascinanti nelle canzoni e nei testi di questo album; ‘The Artist’ non ha parole, perché non riuscivo a trovare le parole per lodare a sufficienza il Creatore per questo incredibile universo; ‘Daytime’ trasmette il senso di innocenza che ho riscoperto; infine ‘Never’ è decisamente appropriata come ultima traccia e giustamente è piena di speranza e sentimenti.”



Back To Earth è stato sicuramente un notevole ritorno in gran forma, riunendo Stevens con Paul Samwell-Smith, il produttore dei suoi storici album multi platino Tea For The Tillerman (1970) e Teaser And The Firecat (1971), oltre che a consolidare la sua collaborazione creativa con il chitarrista di lunga data Alun Davies.

Dal punto di vista musicale, l’album era un mix tra lo stile delle ballate acustiche e la ricerca spirituale che ha reso il cantante una star a livello mondiale, assieme ad alcuni richiami un po’ più distanti degli anni in cui stava crescendo come Steven Demetre Georgiou nel West End londinese. Brani come ‘New York Times’ e ‘Randy’ richiamano su di lui l’influenza dei teatri di Londra e – dal momento che parte del disco è stata incisa a New York – Broadway.

“C’era quest’altro mio lato che era una sorta di compositore di musical,” ricorda “amavo i musical ed ero circondato da loro dove vivevo. Quindi, avevo Bernstein nelle mie vene.”

Atteso a lungo per una rivalutazione, Back To Earth è un album brillante ed affascinante che cattura Yusuf/Cat Stevens in un momento chiave della sua vita.

“Ora,” come ha dichiarato nel momento della sua partenza dal mondo della musica, “sono sceso dalle stelle.”

BACK TO EARTH: BOX SUPER DELUXE EDITION

CD ONE: Back To Earth

Album originale del 1978 rimasterizzato dai nastri originali analogici agli Abbey Road Studios per degli effetti sbalorditivi

1. Just Another Night

2. Daytime

3. Bad Brakes

4. Randy

5. The Artist

6. Last Love Song

7. Nascimento

8. Father

9. New York Times

10. Never

CD TWO: Return To Earth: The Original 2001 Stereo Master.

1. Just Another Night

2. Daytime

3. Bad Brakes

4. Randy

5. The Artist

6. Last Love Song

7. Nascimento

8. Father

9. New York Times

10. Never

CD THREE: Distant Planets: Unearthed Gems.

Back To Earth brani live, demo rare e due registrazioni bellissime ed assolutamente inedite

1. Toy Heart (inedita)

2. Butterfly (inedita)

3. New York (New Mix)

4. Just Another Night (Demo)

5. Last Love Song (Session Mix)

6. Daytime (Live Adelaide, 2017)

7. Bad Brakes (Live Royal Albert Hall, 2011)

8. Last Love Song (Live Toronto, 2014)

9. Nasciamento (Instrumental)

10. Just Another Night (Live Nashville, 2016)

11. Bad Brakes (Instrumental)CD FOUR: Alpha Omega (A Musical Revelation)

Chiusura del cerchio. Yusuf aiuta suo fratello David a realizzare la propria ambizione producendo l’album del 1978 Alpha Omega, che contiene la tanto amata ‘Child For A Day’

1. Universe (Covent Garden Opera Singers)

2. I Who Am I (David Essex)

3. Paradise (Susan George)

4. Inventions (Terry Cassidy & Choir)

5. I See That Face (Kim Goodie)

6. Child For A Day (Cat Stevens)

7. Sing, Love Is Everywhere (Suzanne Lynch)

8. Alpha Omega (Noel Pointer)

9. Music Is The 7th Wonder (Victy Silva & CHori)

10. Dreamer (Noel Pointer)

11. World (David Essex)

12. Listen To Me (Gloria Jones)

13. I Believe (Earl Jordon)

CD FIVE: UNICEF Year Of The Child Concert at Wembley Arena 1979.

L’ultima canzone d’amore. Yusuf si esibisce in quello che lui è convinto essere il suo addio alle scene durante il concerto di beneficenza UNICEF del 1979 Year Of The Child alla Wembley Arena di Londra.

1. The Wind con l’intro di Paul Gambaccini

2. On The Road To Find Out

3. Just Another Night

4. Daytime/Where Do The Children Play?

5. Father & Son

6. Morning Has Broken (Con The Belmont Junior School Choir)

7. Peace Train

8. Child For A Day (Con David Essex e Richard Thompson)