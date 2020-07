WILL BUTLER degli Arcade Fire: esce il 25 settembre l’album solista ‘Generations’

‘Generations’ è il secondo lavoro solista di Will Butler, seguito di ‘Policy’ e del live album ‘Friday Night’ di due anni fa.

Willl è un artista e un uomo molto impegnato, sempre diviso tra i tour e il lavoro in studio con gli Arcade Fire, gli studi in Politiche Pubbliche ad Harvard e i suoi tre figli da crescere. Ma ha trovato il tempo di scrivere e registrare 11 favolose nuove tracce in quello stile che tutti i fan degli Arcade Fire e Will hanno imparato ad amare negli ultimi anni.

‘Surrender’ è un brano mascherato da canzone d’amore, ma è più un inno sull’amicizia. Parla della confusione che arriva quando le persone cambiano le proprie idee e sentimenti e le relazioni finiscono.

‘Generations’ è stato registrato da Butler nel basement della sua casa di Brooklyn, finito poco prima dell’inizio del lockdown. Metà del disco è stato mixato a Montreal dall’ingegnere del suono e amico degli Arcadei Fire mark Lawson, l’altra metà del celebre produttore di Brooklyn Shiftee.

Will Butler – ‘Generations’ – tracklist:

01. outta here

02. bethlehem

03. close my eyes

04. i don’t know what i don’t

05. know

06. surrender

07. hide it away

08. hard times

09. promised

10. not gonna die

11. fine