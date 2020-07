TRAVIS: esce il 9 Ottobre il nono album “10 Songs”

I leggendari TRAVIS dopo aver annunciato l’uscita del loro nono album in studio dal titolo “10 SONGS” – prevista per 9 ottobre via BMG – e dopo aver condiviso il bellissimo primo inedito “A Ghost”, pubblicano oggi il brano “Valentine”.

Scritto da Fran Healy e co-prodotto da Fran e Robin Baynton, “Valentine” è caratterizzata da un’energia rutilante e da uno scintillio che splendono luminosi nel contrasto tra la voce delicata di Fran e le pesanti linee di chitarra di Andy Dunlop.

Co-prodotto da Fran e Robin Bayton (Coldplay, Florence & The Machine) e registrato ai RAK Studios a cavallo tra il 2019 e il 2020, 10 SONGS è un album che racconta di come la vita arrivi all’amore e di come l’amore possa superare le avversità. È un disco maturo, ricco di sinergie e la maggior parte delle canzoni riflette a pieno un prezioso senso di mutua sintonia che solo una band che non ha mai cambiato line up può vantare.

Nel disco ci sono anche ispirati camei, che comprendono, tra gli altri, i synth del nonno di Jason Lytle, la lap steel di Greg Leisz (Beck, Emmylou Harris, Bruce Springsteen) e le voci di Susanna Hoffs delle The Bangles.

Sono passati ben 25 anni da quando i componenti dei TRAVIS misero piede per la prima volta in una sala prove. In questo vasto arco di tempo hanno venduto milioni di album, sono stati i protagonisti del premiato documentario a loro dedicato “Almost Fashionable” e Fran ha ricevuto il consenso di artisti del calibro di Paul McCartney, Elton John e Graham Nash, scrittori la cui abilità nel comporre melodie senza tempo li hanno fatti diventare sempiterni.

Un nuovo capitolo nella straordinaria carriera della band: 10 SONGS è un’opera che mostra, ancora una volta, che i TRAVIS sono una delle band con le più alte capacità di scrittura mai esportate dagli UK.

10 SONGS – Tracklist

1. Waving At The Window

2. The Only Thing (feat. Susanna Hoffs)

3. Valentine

4. Butterflies

5. A Million Hearts

6. A Ghost

7. All Fall Down

8. Kissing In The Wind

9. Nina’s Song

10. No Love Lost