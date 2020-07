THURSTON MOORE: esce il 25 settembre ‘By the Fire’, il settimo album dell’ex Sonic Youth

Il nuovo album dell’ex leader dei Sonic Youth uscirà il 25 settembre per la sua personalissima Daydream Library Series.

Il nuovo lavoro solista di Thurston Moore arriverà all’inizio dell’autunno, un album molto atteso dopo l’ottimo riscontro di pubblico e critica di ‘Spirit Counsel’, esordio solista per la sua personale etichetta e settimo studio album solista dell’ex Sonic Youth.

A ‘By The Fire’ ha preso parte una nutrita schiera di star, tra cui Deb Googe dei My Bloody Valentine al basso, l’ex Sonic Youth Steve Shelley e Jem Doulton alla batteria, Jon Leidecker aka ‘Wobbly’ dei Negativland ai synth e James Sedwards alla chitarra.

‘Hashish’, il primo singolo del nuovo album, è un’ode d’amore da parte dell’artista per il celebre narcotico leggero. Il video del brano è stato realizzato con immagini psichedeliche, scene d’archivio del suo ultimo tour del 2020 realizzato con il The Thurston Moore Group e video del suo lockdown di questa primavera.

L’album è stato registrato prima del lockdown a Londra e la copertina realizzata dall’artista londinese Radieux Radio, autore anche di alcuni dei testi del nuovo album di Thurston Moore.

THURSTON MOORE – ‘By The Fire’ – tracklist

Dal 25 settembre per Daydream Library Series

1. Hashish

2. Cantaloupe

3. Breath

4. Siren

5. Calligraphy

6. Locomotives

7. Dreamers Work

8. They Believe In Love [When They Look At You]

9. Venus Instrumental