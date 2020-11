THE ZEN CIRCUS: esce il 13 novembre il nuovo album “L’ultima casa accogliente”

S’intitola “L’ULTIMA CASA ACCOGLIENTE” il nuovo album di inediti di THE ZEN CIRCUS, in uscita il prossimo 13 novembre. Il disco arriva a due anni di distanza dal precedente album di inediti “Il fuoco in una stanza”, un lavoro che ha consacrato The Zen Circus come una delle realtà più apprezzate del panorama musicale italiano attuale, anche grazie al nutrito pubblico transgenerazionale che li segue da oltre 20 anni: traguardo celebrato dalla band con un importante sold out al palazzetto dello sport di Bologna (Paladozza) nel 2019.

Ordina il disco in versione CD > https://amzn.to/2Udb9jA

Ordina il disco in versione Vinile > https://amzn.to/3ph2uLm

Una carriera lunghissima, 10 album, un EP, una raccolta e un’infinità di concerti: due decadi di arte e musica suggellate da una partecipazione in gara tra i big a Sanremo 2019 e dalla pubblicazione di un romanzo anti-biografico (Mondadori, 2019), entrato direttamente nella Top Ten delle classifiche dei libri più venduti stilate dai maggiori quotidiani e divenuto un vero e proprio caso di genere letterario.

La band torna ora con un nuovo album di inediti, un universo costellato di 9 brani, anticipati dal primo estratto, il singolo e videoclip “Appesi alla Luna”, seguiti dal secondo estratto “Catrame”.

THE ZEN CIRCUS PARLANO DEL NUOVO ALBUM “L’ULTIMA CASA ACCOGLIENTE”

Il nostro corpo è l’ultima casa accogliente, l’unica navicella spaziale in grado di farci viaggiare attraverso l’universo dell’esistente.

Un corpo trasparente, visibile e vulnerabile che celebriamo con nove canzoni fatte di testa, cuore e polmoni.

Case che possono essere sia rifugi che prigioni, circondate da tante altre e tutte diverse, a formare questa enorme metropoli chiamata umanità. Più suonato che pensato, più bene di conforto che prodotto, questo disco è musicalmente il più libero che abbiamo mai fatto.

L’album sarà pubblicato in versione CD e LP. Del formato vinile è stata realizzata anche una speciale edizione colorata a tiratura limitata con card autografata in esclusiva per Amazon, andata esaurita in pochissimi giorni.

Ordina il disco in versione CD > https://amzn.to/2Udb9jA

Ordina il disco in versione Vinile > https://amzn.to/3ph2uLm

TRACKLIST:

01_Catrame

02_Appesi alla Luna

03_Come se provassi amore

04_Non

05_Bestia rara

06_Ciao sono io

07_Cattivo

08_2050

09_L’ultima casa accogliente



ph. Magliocchetti