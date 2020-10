The WHITE STRIPES: esce il 4 dicembre “he White Stripes Greatest Hits”

L’album è la prima raccolta ufficiale di registrazioni dell’iconico duo rock, Jack e Meg White, e contiene ben 26 brani essenziali rappresentativi della loro intera carriera: dallo scintillante esordio alla fine degli anni Novanta agli inni underground dei primi anni 2000, dai magici momenti di MTV Moon Man alle acclamazioni dei Grammy e ai cori da stadio in tutto il mondo, le canzoni di questo Greatest Hits contribuiscono ad evidenziare un percorso musicale e una carriera artistica di incredibile livello. L’album è disponibile in formato CD, 2LP ed in digitale (streaming e download). Un’edizione limitata deluxe e la versione in vinile colorato di The White Stripes Greatest Hits sarà disponibile nel pacchetto Vault Package #46 della Third Man Records.

Vent’anni fa, un fratello e una sorella salivano nell’attico della fattoria di famiglia nel sud-ovest di Detroit e registravano una cover di “Moonage Daydream” di David Bowie, scatenando qualcosa in loro stessi e portandoli a prendere coraggio ed esibirsi in una serata amatoriale con voce chitarra e batteria il giorno della celebrazione della presa della Bastiglia. In quello che è poi sembrato un turbine del tutto imprevisto, registrano e pubblicano due singoli per un’etichetta indie locale. Subito dopo, un’etichetta indie (non così locale!) si offre di pubblicare il primo album completo. Partono in tour. Arriva un altro album. Altri tour. Un altro album ancora. Le persone iniziano veramente a prestare attenzione a questo duo. Tour senza sosta, album, riconoscimenti, il sogno più impossibile che diventa realtà. Il duro lavoro e la dedizione che i White Stripes hanno mostrato sin dall’inizio della loro carriera è ciò che li ha resi famosi in tutto il mondo ed è ciò che si evince dal percorso ricostruito attraverso questo The White Stripes Greatest Hits.

Nell’era dello streaming, in cui l’idea di un “Greatest Hits” può sembrare irrilevante – dato che le canzoni più ascoltate in digitale sono considerate esse stesse le effettive “hit”, crediamo fermamente che le grandi band meritino dei “Greatest Hits” e che una grande parte dei successi della Third Man Records e dei White Stripes siano stati costruiti proprio cercando di dribblare questo fermento incontrollato del mondo della musica. Quindi, per una grande band con grandi fan, una compilation dei più grandi successi non è solo appropriata, ma assolutamente necessaria!

In puro stile White Stripes, la band rivela solo una delle ventisei canzoni incluse nella tracklist, ossia “Ball and Biscuit”, mantenendo tutte le altre coperte dal mistero. Assicurandosi però che questa celebrazione speciale inizi con un pieno coinvolgimento, la band ha scavato nei propri archivi ed ha deciso di condividere il video di una performance live mai pubblicata del medesimo brano eseguito durante il concerto allo Shibuya-AX di Tokyo – Giappone il 22 ottobre 2003. Girato con quattro videocamere, il tour rappresentava il terzo viaggio della band in Giappone e il secondo di sei date nel paese nipponico. Per l’occasione, tutti i rivoluzionari video musicali ufficiali dei White Stripes verranno ripubblicati in alta definizione come parte del grande progetto Greatest Hits durante il mese di dicembre.

Inoltre, per i fan di lunga data, la Third Man Records ha in programma di pubblicare una raccolta ampliata con un terzo LP aggiuntivo di b-side in gran parte dimenticate (all’interno del Vault Package #46). Per la versione Vault, i primi due LP contenenti i brani originali vengono stampati su vinile colorato rosso e bianco mentre il terzo LP bonus viene stampato in vinile di colore rosso / bianco / nero effetto “detonation”. La versione Vault del Greatest Hits include anche le illustrazioni iconiche del collaboratore di lunga data dei White Stripes Rob Jones (diverse da quelle dalla versione standard). La confezione contiene anche tre serigrafie di Rob Jones e un set di poesie a tema White Stripes.