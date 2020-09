THE SMASHING PUMPKINS: esce il 27 novembre l’undicesimo (doppio) album “Cyr”

Dopo il grande successo dei singoli “Cyr” e “The Colour Of Love” i The Smashing Pumpkins, due volte vincitori ai GRAMMY® Awards e luminari dell’alternative rock, annunciano l’uscita del loro undicesimo album intitolato “CYR” la cui uscita è prevista per il 27 novembre via Sumerian Records.

Il doppio album, che vede la partecipazione dei membri fondatori della band Billy Corgan, James Iha, Jimmy Chamberlin e Jeff Schroeder, sarà composto da 20 brani e sarà affiancato da una serie animata, suddivisa in 5 parti, chiamata “In Ashes”.

“CYR” Track-Listing

1. The Colour of Love

2. Confessions of a Dopamine Addict

3. Cyr

4. Dulcet in E

5. Wrath

6. Ramona

7. Anno Satana

8 Birch Grove

9. Wyttch

10. Starrcraft

11. Purple Blood

12. Save Your Tears

13 Telegenix

14. Black Forest, Black Hills

15. Adrennalynne

16. Haunted

17. The Hidden Sun

18. Schaudenfreud

19. Tyger, Tyger

20. Minerva