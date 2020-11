The SMASHING PUMPKINS: è uscito il nuovo doppio album “CYR”

I vincitori ai GRAMMY® Award The Smashing Pumpkins non si fermano e pubblicano oggi il nuovo e attesissimo album “CYR” anticipato da diversi singoli, tra i quali gli ultimi “Wyttch” e “Ramona”.

Il singolo “Ramona” è accompagnato dal video ufficiale diretto da Linda Strawberry, con la partecipazione dei membri fondatori Billy Corgan, James Iha, Jimmy Chamberlin e il chitarrista Jeff Schroeder. Il video racconta una storia d’amore e fonde due stili: il western e il gotico.

Il singolo “Wyttch” invece, scava dentro il lato più “heavy” della band, ricordando al pubblico perché i fan apprezzano la continua innovazione musicale degli The Smashing Pumpkins.

Il doppio album, che vede la partecipazione dei membri fondatori della band Billy Corgan, James Iha, Jimmy Chamberlin e Jeff Schroeder, sarà composto da 20 brani ed è affiancato da una serie animata, suddivisa in 5 parti, chiamata “In Ashes”.

CYR TRACK-LISTING

1. The Colour of Love

2. Confessions of a Dopamine Addict

3. Cyr

4. Dulcet in E

5. Wrath

6. Ramona

7. Anno Satana

8 Birch Grove

9. Wyttch

10. Starrcraft

11. Purple Blood

12. Save Your Tears

13 Telegenix

14. Black Forest, Black Hills

15. Adrennalynne

16. Haunted

17. The Hidden Sun

18. Schaudenfreud

19. Tyger, Tyger

20. Minerva