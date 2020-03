The PRETENDERS: esce il 17 Luglio il nuovo album “Hate for Sale”

Con un’anteprima al programma radiofonico di Steve Lamacq su BBC 6 Music, i Pretenders hanno svelato il nuovo singolo inglese ‘Hate for Sale’. La canzone dà il titolo al nuovo album della band, la cui uscita, inizialmente prevista per il 1° maggio, è confermata per il prossimo 17 luglio su etichetta BMG.

Parlando del brano ‘Hate for Sale’, Chrissie Hynde racconta: “Tutti noi amiamo il punk e sarebbe giusto dire che ‘Hate for Sale’ è il nostro tributo alla band che io considero la più musicale del genere, The Damned.”

Prodotto dall’acclamato Stephen Street (The Smiths, Blur, The Cranberries) ‘Hate For Sale’ è l’undicesimo album in studio dei Pretenders ed il primo nato dalla collaborazione fra Chrissie Hynde e il chitarrista elettrico James Walbourne.

A proposito dell’inedita esperienza di scrittura con James, Chrissie Hynde dice:

“Volevo comporre con lui sin dall’inizio. James è molto ricercato e ha lavorato con gente come Jerry Lee Lewis, Dave Gahan e The Rails, solo per citarne alcuni. Ci siamo sempre ripromessi di scrivere assieme mentre eravamo in tour ma, ve lo può confermare chiunque della band, quando si è in tour si finisce col procastinare tutto il resto”.

L’album più recente dei Pretenders, ‘Alone’ del 2016, è stato un grande successo di critica e ha segnato l’atteso ritorno della band otto anni dopo l’album del 2008 ‘Break Up The Concrete’. I Pretenders hanno anche fatto da supporter ai Fleetwood Mac nel loro tour inglese degli stadi nel giugno 2019 e in occasione dei due grandi concerti al Wembley Stadium.

Il nuovo album ‘Hate for Sale’ sarà pubblicato da BMG il 17 luglio e sarà disponibile nei formati cd, digital e vinile. Del disco fa parte il recente singolo ‘The Buzz’ in rotazione sulle emittenti italiane da questa settimana.

Album tracklist:

Hate For Sale

The Buzz

Lightning Man

Turf Accountant Daddy

You Can’t Hurt a Fool

I Didn’t Know When To Stop

Maybe Love Is In NYC

Junkie Walk

Didn’t Want To Be This Lonely

Crying in Public