THE OFFSPRING: “Conspiracy Of One” compie 20 anni

In occasione del suo ventesimo anniversario, il sesto album dei pionieri del punk rock The Offspring, Conspiracy Of One sarà di nuovo disponibile in vinile, per la prima volta dopo la pubblicazione avvenuta nel 2000. L’11 dicembre Round Hill Records/UMe pubblicheranno via Caroline International la versione deluxe di Conspiracy Of One su vinile giallo e rosso splatter, con copertina lucida sul disegno e il panno per giradischi personalizzato con l’iconico logo della band: il teschio in fiamme. Un’altra variante in edizione limitata non deluxe su vinile giallo sarà disponibile su uDiscover & The Sound Of Vinyl. La versione standard su vinile nero sarà pubblicata a inizio 2021.

Tutte le versioni includeranno la bonus track “Huck It”. Il brano era originariamente presente nella cassetta e nel DVD Huck It pubblicati nel 2000 ed è stato la colonna sonora di diverse acrobazie del batterista Ron Welty sullo skate. “Huck It” sarà pubblicata come singolo su tutte le piattaforme digitali il 13 novembre. Inoltre, i video dei primi due singoli estratti da Conspiracy Of One “Original Prankster” e “Want You Bad” saranno disponibili in HD sul canale YouTube della band.

Conspiracy Of One, il primo album che gli Offspring hanno pubblicato nel 21esimo secolo, è stato il quarto album della band che ha rivoluzionato il punk ad essere certificato platino ad un solo mese dalla pubblicazione il 14 novembre 2000. L’album è noto per il suo primo singolo “Original Prankster”, finito in cima alla Top 100 di Billboard e al #2 dell’Alternative Airplay Chart negli Stati Uniti. Il singolo e il suo video irriverente diretto da Dave Meyers includono un campione funky del brano “Low Rider” dei War e un cameo della leggenda dell’hip hop Redman. Il secondo singolo “Want You Bad” è stato inserito nella colonna sonora di American Pie 2 e del videogioco Crazy Taxi 3: High Roller.

Per la prima volta, in Conspiracy Of One, gli Offspring hanno inserito il loro logo sulla copertina di un album. L’illustrazione di Alan Forbes diventata adesso iconica è finita su un inimmaginabile numero di maglie, adesivi, tatuaggi e, da poco, anche su un veicolo del videogioco online World Of Tanks. La prima collaborazione con il produttore Brendan O’Brien (Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Rage Against the Machine) Conspiracy Of One cattura il pop-punk che da sempre contraddistingue gli Offspring (“Come Out Swinging”, the 99-second “All Along”) e anche alcuni esperimenti di genere (il bridge di “Special Delivery” riprende l’ ‘ooga-chaka’ della versione del 1974 di “Hooked on a Feeling” dei Blue Swede).

Con oltre 40 milioni di copie vendute in tutto il mondo, i The Offspring sono tra i principali esponenti della scena punk rock. La band, fondata nel 1985, include il cantante Dexter Holland e il chitarrista Noodles a cui, per tutti gli anni ’90, si sono uniti il bassista Greg K e il batterista Ron Welty.

Smash, il loro terzo album pubblicato nel 1994 che li ha portati al successo e includeva “Come Out And Play (Keep ‘Em Separated)” e “Self Esteem” è il disco pubblicato da un’etichetta indipendente più venduto di sempre ed è stato certificato sei volte platino. La band ha in programma la partecipazione ad alcuni festival europei per l’estate 2021.

Conspiracy of One Tracklist:

Side A

1. Intro

2. Come Out Swinging

3. Original Prankster

4. Want You Bad

5. Million Miles Away

6. Dammit, I Changed Again

7. Living In Chaos

Side B

1. Special Delivery

2. One Fine Day

3. All Along

4. Denial, Revisited

5 Vultures

6. Conspiracy Of One

7. Huck It