THE NATIONAL esce a giugno il triplo vinile per il 10° anniversario di “High Violet”

The National annunciano la pubblicazione di un’edizione speciale per il decimo anniversario del loro acclamato album High Violet, in uscita il 19 giugno su 4AD. Originariamente pubblicato l’11 maggio 2010, il quinto album in studio contiene i classici “Terrible Love,” ”Bloodbuzz Ohio,” “England,” e “Vanderlyle Crybaby Geeks.” Oltre ai 10 brani originali l’edizione in 3LP contiene un terzo vinile che include brani mai disponibili finora su vinile, tra cui “Wake Up Your Saints,” una versione alternativa di“Terrible Love,””Walk Off” e molti altri. Il vinile sarà disponibile in tre diverse versioni: standard (marmorizzato bianco e viola), Cherry Tree (bicolore bianco e viola) e la versione per Vinyl Me Please (splatter bianco e viola).

Per celebrare l’annuncio The National condividono il film “The National – ‘High Violet’ Live From Brooklyn Academy of Music (BAM)” diretto da D.A. Pennebaker e Chris Hegedus e girato il 10 maggio 2010, la notte prima della pubblicazione dell’album.

La performance sarà disponibile a questo link dalle ore 23 di questa sera.

Questa settimana la band ha annunciato che tutti i proventi derivanti dalle vendite sul webstore e dalle iscrizioni al fan club verranno devoluti ai 12 membri della loro crew fino alla fine della crisi. “La nostra crew è la linfa vitale dei nostri tour e in questi anni sono diventati parte della famiglia. Viste le incertezze che incombono sull’industria dei concerti live, doneremo tutti i profitti derivanti dalla vendita di merch sul webstore, dalle iscrizioni al Cherry Tree fan club e dalle vendite dello store esclusivo per i membri del Cherry Tree, ai membri della nostra crew.”

HIGH VIOLET 10 Year Anniversary Triple LP:

Side A

1. Terrible Love

2. Sorrow

3. Anyone’s Ghost

Side B

1. Little Faith

2. Afraid Of Everyone

3. Bloodbuzz Ohio

Side C

1. Lemonworld

2. Runaway

3. Conversation 16

Side D

1. England

2. Vanderlyle Crybaby Geeks

Side E

1. Terrible Love (Alternate Version)

2. Wake Up Your Saints

3. You Were A Kindness

4. Walk Off

Side F

1. Sin-Eaters

2. Bloodbuzz Ohio (Live On The Current)

3. Anyone’s Ghost (Live at Brooklyn Academy Of Music)

4. England (Live at Brooklyn Academy Of Music)

The National sono Matt Berninger (voce), Aaron (chitarra, basso, piano) e Bryce Dessner (gchitarra, piano), e Scott (basso, chitarra) e Bryan Devendorf (batteria).