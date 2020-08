SCORPIONS: 30 anni di “Wind of Change”, esce il 3 ottobre un esclusivo cofanetto

Gli Scorpions, una delle più grandi band hard rock di tutti i tempi, festeggiano il 30° anniversario della prima uscita di “Wind of Change” con la pubblicazione di un cofanetto esclusivo il 3 Ottobre 2020. “Wind of Change”: The Iconic Song” è dedicato esclusivamente alla power ballad scritta da Klaus Meine, diventata la colonna sonora della fine della Guerra Fredda. Ispirata dalla loro partecipazione al Music Peace Festival di Mosca nel 1989, “Wind of Change” incarna il sentimento di speranza, l’ottimismo e la prospettiva per un futuro migliore.

“Quando siamo saliti sul palco del Lenin Stadium e abbiamo iniziato lo show con “Blackout”, i soldati dell’Armata Rossa, che avevano il compito della sicurezza, hanno lanciato in aria i loro cappelli e le loro uniformi, si sono girati verso di noi sono entrati a far parte della folla. Il mondo stava cambiando proprio davanti ai nostri occhi … Era incredibile! ” Klaus Meine, 2020

Il cofanetto, che si presenta con l’ aspetto del cemento armato, contiene un libro di 84 pagine con copertina rigida scritto dal Dr. Edgar Klüsener, ex caporedattore di Metal Hammer e stretto confidente della band, che ha intervistato Klaus Meine esclusivamente a questo proposito e parla della genesi e dell’impatto della canzone. Contiene diverse pagine di fotografie del fotografo della band Didi Zill e dell’archivio privato di Klaus Meine, nonché il testo manoscritto di “Wind of Change” di Klaus Meine.

Oltre al libro, il cofanetto comprende un arrangiamento per voce e pianoforte di “Wind of Change”, un CD e un LP da 12″ con 5 versioni del brano: la versione originale dell’album, la versione della Berlin Philharmonic, le versioni russa e spagnola e una versione demo inedita di Klaus Meine. Anima e perno del cofanetto è un pezzo unico del Muro di Berlino realizzato artigianalmente e personalizzato con la stella rossa “Wind of Change” e un testo scritto a mano da Klaus Meine.

La gente non solo in Europa ma in tutto il mondo si è sentita legata al tema del cambiamento e alla malinconia di questo brano. Con il crollo dell’Unione Sovietica, la fame di libertà e di comunione era grande. L’improvviso vuoto in Europa ha lasciato molto spazio ai sogni e alle speranze. “Wind of Change” catturò questo indescrivibile stato d’animo magico e divenne l’inno della caduta del muro di Berlino. La canzone continua a esercitare la sua forza e il suo significato è ancora oggi più forte che mai.

“In tempi di COVID-19 e di tutte le folli teorie di cospirazione di questi tempi estremamente difficili, “Wind of Change” è come un abbraccio, un buon amico di un’epoca in cui la speranza di un mondo pacifico sembrava realizzarsi. Il sogno della pace vive in questa canzone”. – Klaus Meine, 2020

L’Iconic Song Box è numerato a mano, limitato a 2020 copie e uscirà il giorno del trentesimo anniversario dell’unità tedesca, il 3 Ottobre 2020.

Il Deluxe Box set include:

– 12‘‘LP & CD

– Libro di 84 pagine con copertina rigida e scritto dal Dr. Edgar Klüsener, ex caporedattore di Metal Hammer e stretto confidente della band.

– Fotografie rare ed esclusive di Didi Zill, fotografo della band in quel periodo

– Intervista a Klaus Meine

– Materiale dall’archivio privato di Klaus Meine

– Arrangiamento per voce e pianoforte

– Pezzo unico del Muro di Berlino realizzato a mano e personalizzato con la stella rossa “Wind of Change” e un testo scritto a mano da Klaus Meine.

Tracklisting

CD

Wind of Change (Crazy World Version)

Wind of Change (Scorpions & Berlin Philharmonic Orchestra Version)

Ветер перемен (Russian Version)

Viento de Cambio (Spanish Version)

Wind of Change (Unreleased Demo Version by Klaus Meine)

LP

A

Wind of Change (Crazy World Version)

Wind of Change (Scorpions & Berlin Philharmonic Orchestra Version)

B

Ветер перемен (Russian Version)

Viento de Cambio (Spanish Version)

Wind of Change (Unreleased Demo Version by Klaus Meine)

Una versione del Box per la vendita nei negozi di tutto il mondo sarà disponibile in forma modificata nel Novembre 2020, 30 anni dopo l’uscita dell’album “Crazy World” insieme ad un libro di 84 pagine, un arrangiamento per voce e pianoforte, un vinile e un CD.