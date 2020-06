SAMUEL: è uscita la versione speciale de “IL CODICE DELLA BELLEZZA (Live con orchestra)”

Esce oggi su tutte le piattaforme digitali una versione speciale de “IL CODICE DELLA BELLEZZA (Live con orchestra)” (Sony Music) di SAMUEL: registrato dal vivo con l’orchestra Bandakadabra, il disco ha degli arrangiamenti inediti (a cura di Giulio Piola).

«Qualche settimana fa sembrava impossibile incontrarci oggi e poter pensare anche solo di salire su un palco a suonare. – racconta SAMUEL, che tornerà a esibirsi dal vivo quest’estate – È importante dare un segnale di ripartenza perché la musica non è semplicemente svago, ma è anche quel luogo in cui andiamo a coltivare le nostre emozioni più profonde e che in qualche modo ci aiuta a vivere meglio la nostra vita. Tornare a suonare live è anche una ripartenza graduale per tutta la filiera musicale»

Dopo mesi di stop dei concerti, Samuel inaugura la ripartenza degli eventi live in Italia con un secret show, organizzato in collaborazione con Martini, il 15 giugno a Torino. Lo show sarà accessibile e visibile gratuitamente anche in streaming sui social media dell’artista e su diverse piattaforme media.

“Il codice della bellezza” primo disco solista di Samuel uscito il 24 febbraio del 2017 è composto da 14 tracce scritte dal cantante e cofondatore dei Subsonica tra Torino, Roma e Palermo, anche con la collaborazione di Jovanotti. Prodotto tra New York e Los Angeles da Michele Canova Iorfida, l’album si muove tra pop, elettronica, sperimentazioni e rappresenta un manifesto dell’artista alla ricerca della bellezza in tutte le sue forme.

Spotify, Apple Music, Amazon Music, Tim Music, iTunes: https://smi.lnk.to/ICDB