RUFUS WAINWRIGHT: esce il 10 luglio il nono album “Unfollow The Rules”

La pubblicazione dell’attesissimo nono album in studio di Rufus Wainwright Unfollow The Rules è stata posticipata al 10 luglio su BMG.

I magazzini in cui si trovano i CD e i vinili sono stati chiusi in seguito alla diffusione del COVID-19.

Ecco un estratto dell’annuncio di Rufus sui suoi social: “Sapete che sono un uomo all’antica e per me il prodotto fisico è estremamente importante. Sono incredibilmente orgoglioso di questo album e vorrei che tutti poteste ascoltarlo dall’inizio alla fine nella tranquillità del soggiorno di casa vostra, leggendone i testi e sfogliando il booklet che ho ideato”.

I fan delusi dalla notizia potranno trovare conforto nella serie Robe Recitals, disponibile su IGTV sul profilo Instagram dell’artista. In ciascun episodio, Rufus canterà e suonerà alcuni dei suoi brani preferiti, qualche rarità e qualche estratto dal nuovo album Unfollow The Rules.

Nel frattempo Rufus sta pensando ad altri modi per presentare la sua musica al pubblico in un momento in cui non è possibile farlo su un palcoscenico.