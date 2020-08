QUEEN + ADAM LAMBERT: esce il 2 ottobre il primo album dal vivo “Live Around The World”

Dalla loro prima apparizione insieme nel 2009, quando Brian May e Roger Taylor sono stati ospiti alla finale dell’ottava stagione di ‘American Idol’, di cui Adam Lambert era un concorrente, la combinazione di Queen + Adam Lambert è andata sempre più rafforzandosi, diventando una delle più grandi band al mondo. Ad oggi la band ha suonato davanti a un pubblico mondiale che sfiora i 4 milioni di persone.

Se fossero stati tempi diversi, Brian, Roger e Adam avrebbero appena terminato un ulteriore tour con una colossale serie di 27 spettacoli in 9 paesi europei. Tuttavia l’arrivo del COVID-19 ha costretto la band a rinviare al prossimo anno il loro imminente tour estivo nel Regno Unito e in Europa. Con questo in mente, i Queen + Adam Lambert hanno cercato altri modi per consolare il quasi mezzo milione di fan delusi che avevano già i biglietti.

Si sono rivolti a YouTube, non estranei alla piattaforma avendo già 12,5 milioni di abbonati che li seguono, per presentare lo speciale “Tour Watch Party”, uno spettacolo di un’ora coi momenti salienti dei loro tour mondiali. Il coinvolgimento dei fan di tutto il globo (oltre 500.000) ha dimostrato che nonostante il blackout degli eventi live, «the show must go on».

«Non avevamo mai visto quei clip prima, eravamo sempre troppo impegnati nei tour», dice Roger Taylor. «Non sapevamo quanto suonasse bene la band. Quindi abbiamo pensato, beh, forse c’è un album dal vivo da realizzare, con i momenti salienti dei concerti che abbiamo fatto negli ultimi otto anni con Adam Lambert ».

Il 2 ottobre Queen + Adam Lambert pubblicheranno finalmente il loro primo album dal vivo, in tutto il mondo: ‘Live Around the World’: la pubblicazione propone una raccolta dei momenti migliori tratti dagli oltre 200 concerti eseguiti in tutto il mondo, selezionati personalmente da Taylor, May e Lambert. Dal Rock in Rio a Lisbona, dal Festival dell’isola di Wight in UK al Summer Sonic in Giappone, oltre a Nord America e Australia. Tutti i formati includono l’intera esibizione di 22 minuti allo show benefico Fire Fight Australia, durante la quale la band ha riproposto il set completo del leggendario Live Aid del 1985 e che ha segnato la storia dei Queen: Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, Hammer To Fall, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You e We Are The Champions.

I venti brani includono i preferiti dai fan dei Queen come “Don’t Stop Me Now” e “I Want To Break Free”, oltre a rarità come le loro versioni di “Love Kills” e “I Was Born To Love You” scritte da Freddie Mercury. L’album dal vivo sarà disponibile nelle versioni CD, CD + DVD, CD + Blu-ray e vinile. Nei formati video sono incluse performance extra fra cui una “Drum Battle” di Roger Taylor con il figlio del Rufus ed il solo di chitarra di Brian May in “Last Horizon”.

Brian May ha detto dello storico album live: «Mentre siamo tutti alle prese con la sfida di creare spettacoli dal vivo in un mondo dominato da un nemico virale, ci è sembrato il momento perfetto per creare una raccolta di momenti salienti dal vivo selezionati a mano dai nostro show. I Queen si sono esibiti negli ultimi 7 anni con nostro fratello Adam Lambert». May continua: «È il primo! Mentre guardi e ascolti queste tracce viaggi in tutto il mondo con noi e sperimenti un live set virtuale completo. La raccolta culmina a Sydney all’inizio di quest’anno quando, a supporto di Fire Fight Australia; abbiamo ricreato il set completo del Live Aid. È stato un evento storico per una grande causa, con forse il più alto livello di adrenalina dall’originale Live Aid nel 1985. Mi rende particolarmente felice che ora possiamo condividere questo momento unico con il mondo intero».

Mentre Adam Lambert ha aggiunto: «Quando non abbiamo potuto fare il tour quest’anno, volevamo dare ai fan qualcosa in sostituzione, e un album Live sembrava la cosa giusta. È la prima volta che pubblichiamo un album insieme e ci siamo divertiti molto a comporlo scegliendo le performance preferite degli ultimi sette anni».

QUEEN + Adam Lambert | Live Around the World

CD / VINYL TRACK LIST

Tear It Up (May) The O2, London, UK, 02/07/2018

Now I’m Here (May) Summer Sonic, Tokyo, Japan, 2014

Another One Bites The Dust (Deacon) Summer Sonic, Tokyo, Japan, 2014

Fat Bottomed Girls ft. Dallas Cowboys Cheerleaders (May) AA Center, Dallas, USA, 2019

Don’t Stop Me Now (Mercury) Rock In Rio, Lisbon, Portugal, 2016

I Want To Break Free (Deacon) Rock In Rio, Lisbon, Portugal, 2016

Somebody To Love (Mercury) Isle of Wight Festival, UK, 2016

Love Kills – The Ballad (Mercury/Moroder) iHeart Radio Theater, Los Angeles, USA, 2014

I Was Born To Love You (Mercury) Summer Sonic, Tokyo, Japan, 2014

Under Pressure (Queen/Bowie) Global Citizen Festival, New York, USA, 2019

Who Wants To Live Forever (May) Isle of Wight Festival, UK, 2016

The Show Must Go On (Queen) The O2, London, UK, 04/07/2018

Love Of My Life (Mercury) The O2, London, UK, 02/07/2018

Bohemian Rhapsody (Mercury) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

Radio Ga Ga (Taylor) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

Ay-Ohs (Mercury) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

Hammer To Fall (May) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

Crazy Little Thing Called Love (Mercury) Fire Fight, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

We Will Rock You (May) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

We Are The Champions (Mercury) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

DVD / BLU-RAY TRACK LIST

Tear It Up (May) The O2, London, UK, 02/07/2018

Now I’m Here (May) Summer Sonic, Tokyo, Japan, 2014

Another One Bites The Dust (Deacon) Summer Sonic, Tokyo, Japan, 2014

Fat Bottomed Girls ft. Dallas Cowboys Cheerleaders (May) AA Center, Dallas, USA, 2019

Don’t Stop Me Now (Mercury) Rock In Rio, Lisbon, Portugal, 2016

I Want To Break Free (Deacon) Rock In Rio, Lisbon, Portugal, 2016

Somebody To Love (Mercury) Isle of Wight Festival, UK, 2016

Love Kills – The Ballad (Mercury/Moroder) iHeart Radio Theater, Los Angeles, USA, 2014

I Was Born To Love You (Mercury) Summer Sonic, Tokyo, Japan, 2014

Drum Battle (Taylor) Qudos Bank Arena, Sydney, Australia, 2014

Under Pressure (Queen/Bowie) Global Citizen Festival, New York, USA, 2019

Who Wants To Live Forever (May) Isle of Wight Festival, UK, 2016

The Guitar Solo (Last Horizon) (May) The O2, London, UK, 2018

The Show Must Go On (Queen) The O2, London, UK, 04/07/2018

Love Of My Life (Mercury) The O2, London, UK, 02/07/2018

Bohemian Rhapsody (Mercury) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

Radio Ga Ga (Taylor) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

Ay-Ohs (Mercury) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

Hammer To Fall (May) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

Crazy Little Thing Called Love (Mercury) Fire Fight, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

We Will Rock You (May) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

We Are The Champions (Mercury) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020