PUSCIFER: esce il 30 ottobre il nuovo album della band di Maynard James Keenan

Il verbale di Jerome, Ariz. conferma l’arrivo imminente di Existential Reckoning, un album di 12 brani degli agenti speciali che operano sotto il nome in codice Puscifer. La pubblicazione è prevista per il 30 ottobre su Alchemy Recordings/Puscifer Entertainment/BMG

Gli agenti Mat Mitchell (chitarra, basso tastiere) e Carina Round (voce, tastiere), con l’agente in addestramento Maynard James Keenan (voce, storie) a.k.a. Dick Merkin, presentano un’anteprima dall’imminente album, il singolo “The Underwhelming”.

In un verbale agli ufficiali comandanti, il trio ha affermato: “Durante l’estate del 2016, abbiamo ricevuto una chiamata da Hildy Berger, la moglie di Billy D. [OSCURATO]. Si dice che Billy D., in compagnia di una bottiglia di vino e una misteriosa valigetta, sia sparito senza lasciare traccia, da qualche parte nel deserto a sud ovest degli Stati Uniti.

Voci di un rapimento da parte degli alieni, erano presenti in tutto il dark web. Di conseguenza i metodi tradizionali per localizzare un alcolizzato perso e senza speranze in abiti casual non erano un’opzione. [OSCURATO]. Abbiamo ipotizzato che l’unico modo per localizzare il soggetto, fosse quello di [OSCURATO] costruire ponti percorribili tra intuizione e tecnologia, che ci richiedessero di esplorare il micelio metaforico tra Matematica e Passione, Arte e Ordine, e Speranza e Prova. Grazie a questi metodi siamo in grado di localizzare l’esatta posizione sia di Billy D che della misteriosa valigetta.”

Gli agenti hanno chiamato i rinforzi: Greg Edwards (un agente esperto che ha lavorato ad operazioni segrete come Failure e Autolux; basso, chitarra, tastiere), Gunnar Olsen (batteria) e Sarah Jones (batteria). [OSCURATO]. Existential Reckoning è stato prodotto da Matt Mitchell e dai Puscifer. L’album è stato registrato e mixato da Mat Mitchell ai Puscifer Studios in North Hollywood, Calif.

È possibile pre-ordinare l’album (https://Puscifer.lnk.to/ExistentialReckoning) disponibile su diverse varianti di vinile in edizione limitata, tra cui trasparente (esclusiva dei negozi indipendenti), oro ad alta dispersione, un pacchetto contenente vino e vinile che comprende “oakwood”, e le versioni rossa con dei vortici neri e quella semitrasparente tricolore (esclusiva Revolver).

Nati da qualche parte nel deserto dell’Arizona, i Puscifer sono una band electro-rock, un’esperienza multimediale, un circo itinerante e dei sopravvissuti ai rapimenti alienti. La discografia del gruppo è formata da tre album in studio – “V” is for Vagina [2007], Conditions of My Parole [2011], and Money Shot [2015] – oltre ad una serie di EP e remix. Oltre al nucleo del trio formato da Maynard James Keenan [voce], Mat Mitchell [chitarra, produzione], e Carina Round [voce, scrittura dei brani], l’ecosistema in costante evoluzione del gruppo comprende una serie di personaggi come Billy D e sua moglie Hildy Berger, Major Douche, Special Agent Dick Merkin, e molti altri.

Il moniker si riferisce ad un episodio del 1995 del classico HBO Mr. Show dove Keenan utilizzò per la prima volta il nome Puscifer. Entertainment Weekly li ha definiti “eccezionalmente groovy” e Revolver li ha descritti come “indescrivibili”. Conosciuti per le loro esibizioni live immersive, le performance della band sono una via di mezzo tra un concerto e uno spettacolo teatrale, attraversando il polveroso sud ovest americano con Billy D e Hildy, o i ring sudati con i Luchadores. Hanno portato questo show ovunque, dal Coachella al Bonnaroo. Nel loro album di debutto su Alchemy Recordings/BMG intitolato Existential Reckoning, i Puscifer seguono Billy D nel deserto e forse scoprono la verità sugli alieni una volta per tutte.

Existential Reckoning track list:

Bread and Circus

Apocalyptical

The Underwhelming

Grey Area 5.1

Theorem

UPGrade

Bullet Train To Iowa

Personal Prometheus

A Singularity

Postulous

Fake Affront

Bedlamite

photo credit: Tim Cadiente