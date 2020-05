PRINCE: in uscita le ristampe di “The Rainbow Children” e “One Nite Alone…”

The Prince Estate e Legacy Recordings annunciano la prima ondata di prodotti per il 2020 del progetto definitivo di ristampa del catalogo di Prince. Questa nuova ondata di pubblicazioni include due album in studio molto diversi, usciti a soli sei mesi di distanza, The Rainbow Children del 2001 e One Nite Alone… del 2002, oltre ai live ufficiali del tour che Prince aveva tenuto a cavallo delle due uscite. I nuovi titoli risalgono infatti ad un periodo incredibilmente produttivo per Prince (2001-2002).

One Nite Alone… (solo Piano And Voice By Prince), il boxset di 4LP One Nite Alone…Live! ed il 2LP One Nite Alone: The Aftershow…It Ain’t Over! verranno pubblicati per la prima volta in vinile (viola!), mentre il richiestissimo The Rainbow Children sarà disponibile per la prima volta nei due formati CD e 2LP trasparente con tappetino per giradischi di colore arcobaleno (in edizione limitata).

L’antologia composta da 5 dischi Up All Nite with Prince: The One Nite Alone Collection riunisce invece tutte queste versioni in un bellissimo cofanetto accompagnato da un libro rilegato di 48 pagine ed aggiunge il DVD Prince Live at The Aladdin Las Vegas per fornire un quadro completo della reale portata musicale di Prince nei primi anni del 21° secolo.

The Rainbow Children – Il 24esimo album in studio di Prince, The Rainbow Children, viene venduto inizialmente attraverso il sito Web di Prince, NPG Music Club, e commercializzato solo in seguito dalla NPG Records. È stato il primo album ad essere pubblicato con il nome di Prince da quando lo aveva sostituito con un simbolo nel 1993, ed è stata la sua prima uscita completamente indipendente senza alcun supporto di etichette discografiche. The Rainbow Children è un concept album che tocca i temi ricorrenti della spiritualità, della sessualità, dell’amore e della coscienza sociale di Prince proposti attraverso una narrativa metaforica ed utopica. Musicalmente, l’album mostrava la nuova direzione dell’artista orientata più verso il jazz, con batterie dal vivo ed incursioni di tromba. La copertina originale dell’album – il dipinto di Cbabi Bayoc “The Reine Keis Quintet” – occupa oggi un posto d’onore al Prince’s Paisley Park ed è esposta nella sua NPG Music Club Room. Una delle canzoni di The Rainbow Children, “The Work, Pt. 1”, venne pubblicata da Prince solo in digitale, sotto forma di download gratuito attraverso il controverso servizio di condivisione di file ‘Napster’. Questa strategia, insieme alle opzioni di streaming e download diretto al consumatore (D2C) presenti nel suo NPG Music Club, contribuiva a consolidare la reputazione di Prince come pioniere della musica distribuita attraverso piattaforme digitali.

One Nite Alone… – Il 25° album in studio di Prince viene pubblicato il 14 maggio 2002 dalla NPG Records e presenta l’artista in versione piano e voce, con uso occasionale di altri strumenti. Il lavoro include alcuni dei suoi brani preferiti come “U’re Gonna C Me” e una cover di “A Case Of U”, scritto da una delle più grandi influenze musicali di Prince, Joni Mitchell. One Nite Alone… venne pubblicato la prima volta come regalo per i membri del NPG Music Club, e disponibile solo nel cofanetto dell’edizione limitata One Nite Alone … Live!. E, proprio perchè One Nite Alone… non fu mai venduto nei negozi singolarmente, divenne una versione ricercatissima dagli appassionati. Le copie originali del CD sono rarità da collezione e molti fan sono riusciti ad ascoltare l’album solo attraverso la condivisione privata di file MP3. One Nite Alone… verrà pubblicato in questa occasione in singolo LP stampato su vinile viola.

Tra l’uscita di The Rainbow Children e One Nite Alone…, Prince intraprese il suo One Nite Alone… Tour: l’intimità solista del suo album venne contrastata da una serie elettrizzante di concerti tenuti assieme al suo gruppo New Power Generation e dai numerosi musicisti che lo accompagnarono in quella occasione: Sheila E., Maceo Parker, Eric Leeds, Candy Dulfer, Greg Boyer, Renato Neto, John Blackwell e Rhonda Smith. Realizzato attraverso la raccolta dei momenti salienti di ben nove diversi spettacoli risalenti a marzo e aprile 2002, One Nite Alone … Live! rappresenta il primo album live ufficiale della carriera di Prince e dura oltre 2 ore. Le 27 tracce includono pezzi di The Rainbow Children (“Muse 2 The Pharaoh”, “1 + 1 + 1 Is 3”), ma anche successi di catalogo rivisitati con l’intero NPG e diverse estemporanee al pianoforte come solista ( “When U Were Mine”, “Raspberry Beret”, “Adore”, “The Beautiful Ones”, “Nothing Compares 2 U”). One Nite Alone … Live! viene pubblicato in formato 4LP di colore viola.

One Nite Alone… The Aftershow: It Ain’t Over! sarà disponibile per la prima volta come set di 2LP sempre di colore viola. One Nite Alone… The Aftershow include i momenti salienti di tre epiche esibizioni avvenute a tarda notte. Originariamente pubblicato in versione CD come parte del cofanetto One Nite Alone … Live!, l’album raccoglie un’ora di straordinarie jam session improvvisate ed apparizioni estemporanee di George Clinton e Musiq Soulchild.

Oltre a rendere fisicamente disponibile Prince Live at The Aladdin Las Vegas come parte del cofanetto Up All Nite with Prince, Legacy Recordings estrarrà anche singoli video per il canale ufficiale YT. La setlist includeva i brani preferiti di Prince estratti da The Rainbow Children (“1 + 1 + 1 Is 3,” “The Everlasting Now”) oltre alle incredibili rivisitazioni di classici (“Strange Relationship,” “Gotta Broken Heart Again,” “Pop Life”) e persino cover di James Brown (“Pass The Peas”) e Led Zeppelin (“Whole Lotta Love”).