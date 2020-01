PEARL JAM: esce il 27 marzo l’undicesimo album “Gigaton”

I Pearl Jam annunciano, per il 27 marzo 2020, la pubblicazione del loro undicesimo album in studio, Gigaton (Universal Music/Island Records). Oltre sei anni dopo l’uscita di Lightining Bolt, insignito del Grammy Award, Gigaton, prodotto da Josh Evans e dagli stessi Pearl Jam, Gigaton segna l’attesissimo ritorno discografico della band.

A breve uscirà anche “Dance of the Clairvoyants”, primo singolo ufficiale.

“Realizzare questo disco è stato un lungo viaggio” commenta Mike McCready. “È stato emotivamente oscuro e confuso, alle volte, ma anche un cammino sperimentale ed esaltante verso la redenzione musicale. Collaborare con gli altri membri della band a Gigaton alla fine mi ha regalato grande amore, consapevolezza e coscienza di quanto sia necessaria la connessione tra le persone in questi tempi”.

Nella copertina di Gigaton è utilizzata la foto “Ice Waterfall” del fotografo, regista e biologo marino canadese Paul Nicklen. Scattata alle Svalbard, in Norvegia, mostra la calotta di un ghiacciaio del Nordaustlandet durante lo scioglimento.

In primavera i Pearl Jam partiranno per un tour in Nord America, che arriverà, nell’estate, anche in Europa. In particolare, il 5 luglio 2020, la band si esibirà per l’unica data italiana all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/pearljam2020

Qui di seguito il calendario completo del tour europeo:

23 Giugno – Francoforte, Germania – Festhalle

25 Giugno – Berlino, Germania – Waldbühne

27 Giugno – Stoccolma, Svezia – Lollapalooza Stockholm

29 Giugno – Copenhagen, Danimarca – Royal Arena

2 Luglio – Werchter, Belgio – Rock Werchter Festival

5 Luglio – Imola, Italia – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

7 Luglio – Vienna, Austria – Wiener Stadthalle

10 Luglio – Londra, UK – American Express presents BST Hyde Park

13 Luglio – Cracovia, Polonia – Tauron Arena

15 Luglio – Budapest, Ungheria – Budapest Arena

17 Luglio – Zurigo, Svizzera – Hallenstadion

19 Luglio – Parigi, Francia – Lollapalooza Paris

22 Luglio – Amsterdam, Olanda – Ziggo Dome

Nel 2020 la band celebra 30 anni di esibizioni live. Dopo oltre undici album in studio e centinaia di esibizioni dal vivo, i Pearl Jam continuano a essere acclamati dalla critica e a ottenere successo di pubblico – vantando oltre 85 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e l’inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2017.

Paul Nicklen trascorre una vita all’insegna dell’arte e dell’avventura, riuscendo a gestire contemporaneamente e con successo molteplici carriere. È uno dei fotografi naturalistici più acclamati al mondo, è relatore, autore, ambientalista, collaboratore del National Geographic Magazine con all’attivo, ad oggi, ben 20 reportage, e, non meno importante, fondatore di SeaLegacy.

PEARL JAM + Pixies

domenica 5 Luglio 2020 – IMOLA

