PEARL JAM: esce il 23 ottobre “MTV Unplugged 1992”

La performance dei Pearl Jam all’MTV Unplugged del 1992 sarà disponibile dal 23 ottobre (per la prima volta) in CD e in streaming. Nella stessa data, sarà pubblicata anche una ristampa del vinile uscito originariamente per il Record Store Day dello scorso anno.

Pre-ordina il disco a questo link > https://amzn.to/3huEfnD

l concerto – sei canzoni estratte da Ten, il disco di debutto dei Pearl Jam – è stato registrato poco dopo la fine del primo tour europeo del gruppo.

“Siamo letteralmente scesi dall’aereo che ci ha portati dall’Europa agli Stati Uniti e abbiamo passato l’intera giornata in un grande studio di New York, suonando il concerto alla sera” ha spiegato Jeff Ament. “E’ potente e Eddie canta in modo davvero grandioso. E’ piuttosto naïf, il che è molto figo”.

Il video del concerto è stato distribuito nel 2009 in un DVD allegato alla Legacy Edition di Ten.

PEARL JAM – MTV Unplugged 1992

SIDE A

Oceans

State of Love and Trust

Alive

Black

SIDE B

Jeremy

Even Flow

Porch