PEARL JAM: ascolta il nuovo singolo “Dance of the Clairvoyants”

Uscirò il 27 marzo 2020 l’undicesimo album in studio dei Pearl Jam intitolato Gigaton (Universal Music/Island Records). Oltre sei anni dopo l’uscita di Lightining Bolt, insignito del Grammy Award, Gigaton, prodotto da Josh Evans e dagli stessi Pearl Jam, Gigaton segna l’attesissimo ritorno discografico della band.

Esce oggi invece “Dance of the Clairvoyants”, il primo singolo ufficiale che potete ascoltare qui sotto.

“Realizzare questo disco è stato un lungo viaggio” commenta Mike McCready. “È stato emotivamente oscuro e confuso, alle volte, ma anche un cammino sperimentale ed esaltante verso la redenzione musicale. Collaborare con gli altri membri della band a Gigaton alla fine mi ha regalato grande amore, consapevolezza e coscienza di quanto sia necessaria la connessione tra le persone in questi tempi”.

La tracklist di Gigaton è la seguente:

1. Who Ever Said

2. Superblood Wolfmoon

3. Dance of the Clairvoyants

4. Quick Escape

5. Alright

6. Seven O’clock

7. Never Destination

8. Take The Long Way

9. Buckle Up

10. Comes Then Goes

11. Retrograde

12. River Cross

Qui di seguito il calendario completo del tour europeo:

23 Giugno – Francoforte, Germania – Festhalle

25 Giugno – Berlino, Germania – Waldbühne

27 Giugno – Stoccolma, Svezia – Lollapalooza Stockholm

29 Giugno – Copenhagen, Danimarca – Royal Arena

2 Luglio – Werchter, Belgio – Rock Werchter Festival

5 Luglio – Imola, Italia – Autodromo – biglietti a questo link > http://bit.ly/pearljam2020

7 Luglio – Vienna, Austria – Wiener Stadthalle

10 Luglio – Londra, UK – American Express presents BST Hyde Park

13 Luglio – Cracovia, Polonia – Tauron Arena

15 Luglio – Budapest, Ungheria – Budapest Arena

17 Luglio – Zurigo, Svizzera – Hallenstadion

19 Luglio – Parigi, Francia – Lollapalooza Paris

22 Luglio – Amsterdam, Olanda – Ziggo Dome