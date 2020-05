PAUL WELLER: esce a giugno il nuovo album “On Sunset”

“Village” è iI nuovo singolo di Paul Weller, dal 7maggio su tutte le piattaforme digitali. Il brano anticipa l’album “On Sunset” previsto per il 19 giugno.

“Village” è la meditazione di un uomo completamente appagato della propria vita per quella che è. “È una risposta al fatto che tutti noi dobbiamo esplorare l’Amazzonia e scalare l’Everest per completare la nostra vita”, afferma Weller. “E c’è un tizio che dice: “Fanculo a tutto questo, ho il paradiso intorno a me”.

Il brano è stato scritto da Weller e dal suo produttore di lunga data Jan ‘Stan’ Kybert, alle tastiere Mick Talbot (ex Style Council).

Paul ha iniziato a lavorare al nuovo album nel 2018 dopo la pubblicazione di “True Meanings”. “On Sunset” contiene dieci canzoni, ballate e classici brani pop dallo stile inconfondibile. Weller guarda al passato, ma con un occhio rivolto al presente e attento alla ricerca e sperimentazione musicale. L’album è stato scritto e registrato presso i Black Barn Studios nel Surrey, prodotto da Jan “Stan” Kybert e dallo stesso Paul con l’aiuto di Charles Rees. Gli arrangiamenti per archi sono di Hannah Peel.

I dieci brani dell’album sono:

MIRROR BALL

BAPTISTE

OLD FATHER THYME

VILLAGE

MORE

ON SUNSET

EQUANIMITY

WALKIN’

EARTH BEAT

ROCKETS