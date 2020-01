NIGHTWISH: esce il 10 aprile il nuovo (doppio) album “Human. :II: Nature”

Quando il sestetto finlandese NIGHTWISH annuncia un nuovo album in studio, la gente drizza le orecchie, sapendo che qualcosa di speciale bolle in pentola. Il leader della band Tuomas Holopainen una volta ha dichiarato che, quando crea un nuovo disco, intende catturare qualcosa di raro e unico, un monumento e un album che rappresenti una vera esperienza. Nel 2020 è certo di raggiungere nuovamente il suo obiettivo. I NIGHTWISH hanno completato le registrazioni del loro nono disco in studio e sono orgogliosi di annunciarne il titolo, la copertina e la tracklist. “HUMAN. :II: NATURE.” verrà pubblicato il 10 aprile 2020 su Nuclear Blast. L’attesissimo disco, successore dell’acclamatissimo “Endless Forms Most Beautiful” (2015), sarà un doppio album contenente nove tracce sul CD principale e un lungo brano diviso in otto capitoli sul CD 2.

La tracklist è la seguente:

Disc 1:

01. Music

02. Noise

03. Shoemaker

04. Harvest

05. Pan

06. How’s The Heart?

07. Procession

08. Tribal

09. Endlessness

Disc 2: All The Works Of Nature Which Adorn The World

01. ATWONWATW – Vista

02. ATWONWATW – The Blue

03. ATWONWATW – The Green

04. ATWONWATW – Moors

05. ATWONWATW – Aurorae

06. ATWONWATW – Quiet As The Snow

07. ATWONWATW – Anthropocene (incl. “Hurrian Hymn To Nikkal”)

08. ATWONWATW – Ad Astra

“HUMAN. :II: NATURE.” è stato registrato da agosto a ottobre 2019 presso il campeggio Röskö, i Petrax Studios e il castello di Troykington, oltre che ai Finnvox Studios, da Tero Kinnunen, Mikko Karmila e Troy Donockley. Il mixaggio è opera di Mikko Karmila ai Finnvox, con Tuomas Holopainen e Tero Kinnunen. Della masterizzazione si è occupato Mika Jussila ai Finnvox.

NIGHTWISH WORLD TOUR 2020

16.11. N – Oslo – Spektrum

20.11. D – Leipzig – Arena

21.11. D – Dusseldorf – ISS Dome

23.11. NL – Amsterdam – Ziggo Dome

24.11. NL – Amsterdam – Ziggo Dome (sold out)

25.11. F – Paris – AccorHotels Arena

26.11. B – Antwerp – Lotto Arena

28.11. D – Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

29.11. LUX – Luxembourg – Rockhal

03.12. I – Milano – Lorenzini District

04.12. D – Munich – Olympiahalle

09.12. D – Bamberg – Brose Arena

10.12. D – Frankfurt – Festhalle

12.12. A – Vienna – Stadthalle

14.12. D – Berlin – Max-Schmeling-Halle

16.12. UK – Cardiff – Motorpoint Arena

18.12. UK – London – SSE Arena Wembley

NIGHTWISH

giovedi 3 Dicembre 2020 – MILANO

Lorenzini District

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/nightwish2020

Prezzo del biglietto in prevendita: €50,00 +d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €60,00