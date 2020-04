NIGHTWISH: è uscito il nono album “Human. :II: Nature”

Oggi il sestetto finlandese NIGHTWISH pubblica l’attesissimo nono disco “HUMAN. :II: NATURE.”, un doppio album contenente nove tracce sul CD principale e un lungo brano diviso in otto capitoli sul CD 2. In Italia, UK, Irlanda, Francia, Benelux e Spagna, uscirà invece il 17 aprile! Per festeggiare l’uscita la band svela un lyric video per ciascun brano.

La band (con special guest Amorphis) sarà in concerto il giovedì 3 dicembre a Milano al Lorenzini District. Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/nightwish2020

“HUMAN. :II: NATURE.” è stato registrato da agosto a ottobre 2019 presso il campeggio Röskö, i Petrax Studios e il castello di Troykington, oltre che ai Finnvox Studios, da Tero Kinnunen, Mikko Karmila e Troy Donockley. Il mixaggio è opera di Mikko Karmila ai Finnvox, con Tuomas Holopainen e Tero Kinnunen. Della masterizzazione si è occupato Mika Jussila ai Finnvox.

La tracklist è la seguente:

Disco 1:

01. Music

02. Noise

03. Shoemaker

04. Harvest

05. Pan

06. How’s The Heart?

07. Procession

08. Tribal

09. Endlessness

Disco 2 – All The Works Of Nature Which Adorn The World:

01. Vista

02. The Blue

03. The Green

04. Moors

05. Aurorae

06. Quiet As The Snow

07. Anthropocene (incl. “Hurrian Hymn To Nikkal”)

08. Ad Astra

NIGHTWISH

giovedi 3 Dicembre 2020 – MILANO

Lorenzini District

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/nightwish2020

Prezzo del biglietto in prevendita: €50,00 +d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €60,00