NIC CESTER: esce il 19 giugno l’album dal vivo “Live Across Europe”

Nonostante il lockdown da cui siamo appena usciti, Nic Cester ha continuato a portare avanti i suoi progetti paralleli dalla sua casa di Milano, in attesa di un nuovo album di inediti su cui sta lavorando già da qualche tempo.

Durante la quarantena Nic ha coinvolto i suoi fan da tutto il mondo per due video collaborativi, in cui ognuno ha registrato le parti di una sua canzone che poi sono state montate insieme per creare appunto una versione collettiva. I contributi sono arrivati, oltre che dall’Italia, dagli USA, dal Messico e da molti altri paesi.

È uscito da qualche giorno il primo singolo di Live Across Europe, il disco, in uscita venerdì 19 giugno, che raccoglie i brani del suo primo album solista Sugar Rush registrati durante il suo primo tour europeo dopo 10 anni (da Milano al The 100 club di Londra al Berghaim di Berlino), in cui è stato sempre accompagnato da The Milano Elettrica, band tutta italiana di cui fanno parte anche Sergio Carnevale (Bluvertigo), Daniel Plentz (Selton), Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion), Roberto Dragonetti e Raffaele Scogna.

Il brano uscito è God Knows, registrato durante la data di Londra, ed è accompagnato da un video registrato invece durante la data al Castello Sforzesco di Milano a fine agosto 2018.

Da qui all’uscita dell’album ogni venerdì uscirà un nuovo brano dell’album accompagnato da un video live: venerdì 5 giugno sarà la volta di Sugar Rush.

Nic Cester è ormai milanese d’adozione: infatti non solo la famiglia paterna ha origini italiane, ma lui vive qui da diversi anni tra Como e Milano, qui sta crescendo sua figlia e qui ha passato tutto il periodo di lockdown, che lo ha fatto sentire ancora più legato alla città.

Ma i progetti di Nic non si fermano qui: negli ultimi tre mesi sono usciti i primi due singoli dei The Jaded Hearts Club, super band di cui fa parte insieme a Miles Kane, Matt Bellamy (Muse), Graham Coxon (Blur), Sean Payne (Zutons) e Jamie Davis. Il secondo singolo uscito, This Love Starved Heart of Mine (It’s Killing Me) di Marvin Gaye, vede proprio lui alla voce in un’intepretazione veramente coinvolgente.