MOTÖRHEAD: 40 anni di “Ace Of Spades”, in uscita il 30 ottobre la versione deluxe del disco

Gli alfieri del Rock’N’Roll più duro e sporco MOTÖRHEAD continuano le celebrazioni del 40° anniversario dello storico “Ace Of Spades” con la presentazione di una serie di podcast intitolata “Motörcast” dove potrete ascoltare storie dell’epoca, vissute in studio e on the road, alcune chicche e racconti dietro le quinte della più rumorosa band londinese.

“Ace Of Spades” sarà pubblicato il 30 ottobre 2020 su BMG. Oltre alle già annunciate versioni celebrative in formato deluxe collectors box set e in 2CD “Ace Of Spades” sarà pubblicato in 360 Reality Audio, una nuova esperienza sonora ideata da Sony.

Il formato 360 Reality audio sarà disponibile tramite Deezer e Tidal e potrà essere ascoltato con qualsiasi paio di cuffie e tramite Amazon Music HD grazie all’Amazon Echo Studio.

