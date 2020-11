MORRICONE SEGRETO: le opere nascoste con 7 tracce mai pubblicate, da oggi in cd, vinile e digitale

Per commemorare quello che sarebbe stato il 92° compleanno dell’iconico compositore italiano Ennio Morricone, la sua casa discografica Decca unisce le forze con CAM Sugar per presentare la prima uscita postuma Morricone Segreto, una nuovissima raccolta con sette brani mai pubblicati prima.

La raccolta è un patrimonio di pezzi rari e dimenticati e di versioni alternative recuperate negli archivi storici. “Morricone Segreto” esplora quella che è forse la fase creativa più ricca di Morricone, compresa tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’80: un periodo che ha avuto – ed ha tuttora – un’influenza profonda su generazioni di musicisti e registi cinematografici.

Compra la versione CD > https://amzn.to/3evMSi1

Compra la versione Vinile (2LP) > https://amzn.to/3l4Bn3A

Compra la versione Deluxe Box Collector’s Edition > https://amzn.to/38oBiEa

Con sette pezzi originali che non sono mai stati pubblicati prima, la raccolta è un viaggio sonoro dalle tinte acide, caratterizzato da voci misteriose, chitarre fuzz, archi eterei, synth inquietanti e groove moderni firmati da un compositore che è sempre stato in largo anticipo sulle tendenze, imponendosi in modo personale e unico. Gli ascoltatori possono immergersi in una selezione di colonne sonore in cui Morricone dà forma al suo stile inconfondibile, mescolando vari generi (tra cui l’avanguardia) con i migliori suoni psycho-pop.

Il compositore premio Oscar Ennio Morricone è deceduto all’età di 91 anni lo scorso luglio. Nel corso della sua straordinaria carriera, durata più di sessant’anni, ha creato oltre 600 colonne sonore originali. Al di là delle sue colonne sonore più celebri – “C’era una volta il West”, “C’era una volta in America”, “The Untouchables”, “The Mission”, “Cinema Paradiso”, “The Hateful Eight”, “The Good, The Bad and The Ugly” – c’è un lato nascosto ed eccentrico del suo genio (sconosciuto ai più ma profondamente amato da fan, artisti e intenditori) che in questa raccolta ha occasione di emergere.

MORRICONE SEGRETO – Tracklist

01 – Vie-Ni (alt. take) – QUANDO L’AMORE Ė SENSUALITÀ – 1973 *

02 – Fantasmi Grotteschi (edit) – STARK SYSTEM – 1980 **

03 – Vita e Malavita – STORIE DI VITA E MALAVITA – 1975

04 – Tette e Antenne, Tetti e Gonne – LA SMAGLIATURA – 1975

05 – Patrizia (alt. take – con voci) – INCONTRO – 1971 *

06 – Per Dalila – IL BANDITO DAGLI OCCHI AZZURRI – 1980

07 – 18 Pari – UN UOMO DA RISPETTARE – 1972

08 – Psychedelic Mood – LUI PER LEI – 1971 *

09 – Fuggire Lontano (edit) – L’AUTOMOBILE – 1971 **

10 – Jukebox Psychédélique – PEUR SUR LA VILLE – 1975

11 – Fondati Timori – LA SMAGLIATURA – 1975

12 – Edda Bocca Chiusa – LUI PER LEI – 1971 *

13 – Non Può Essere Vero – MIO CARO ASSASSINO – 1972

14 – Eat It (versione singolo) – EAT IT – 1969

15 – Nascosta nell’Ombra – QUANDO L’AMORE Ė SENSUALITÀ – 1973

16 – Dramma su di Noi – SPOGLIATI, PROTESTA, UCCIDI – 1972

17 – Lui per Lei – LUI PER LEI – 1971 **

18 – Beat per Quattro Ruote – L’AUTOMOBILE – 1971 *

19 – Stark System (Rock) – STARK SYSTEM – 1980 **

20 – Il Clan dei Siciliani (Tema n. 5) – IL CLAN DEI SICILIANI – 1969 *

21 – René La Canne – RENE LA CANNE – 1977

22– Ore 22 – SAN BABILA ORE 20: UN DELITTO INUTILE – 1976 **

23 – Sinfonia di una Città – Seq. 4 – COPKILLER – 1983

24 – L’Immoralità (edit) – L’IMMORALITÀ – 1978

25 – L’Incarico – UN UOMO DA RISPETTARE – 1972

26 – Inseguimento Mortale – LA TARANTOLA DAL VENTRE NERO – 1971 *

27 – Macchie Solari (versione singolo) – MACCHIE SOLARI – 1974

* INEDITO

** PRIMA VOLTA IN VINILE