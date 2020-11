MOGWAI: esce il 19 febbraio 2021 il decimo album “As The Love Continues”

Mogwai annunciano il decimo album in studio As The Love Continues in uscita il 19 febbraio (pre-ordina il disco a questo link > https://store.mogwai.scot/) su Rock Action Records.

L’album è disponibile per il pre-ordine in diversi formati: CD, doppio vinile, box set speciale che include il CD, il doppio vinile colorato, il vinile singolo speciale con cinque demo dell’album e un libro fotografico – di questo box set sarà disponibile anche la versione con solo il CD. L’album è stato registrato all’inizio dell’anno con il produttore Dave Fridmann e vede la collaborazione di Atticus Ross (nel brano “Midnight Flit”) e Colin Stetson (nel brano “Pat Stains”).

In origine As The Love Continues doveva essere registrato in America, ma la pandemia li obbligò a stabilirsi nel Worcestershire con il produttore Dave Fridmann dall’altra parte dell’oceano, apparendo come un oppressore orwelliano. Queste necessità legate alla pandemia divennero presto routine, e permisero loro di guadagnare tempo.

Impossibilitati ad esibirsi con il nuovo album, Stuart Braithwaite dei Mogwai spera che la musica riesca a portare l’ascoltatore in un luogo differente da quello in cui ci si trova “a meno che tu non sia in un posto bellissimo e allora perché stai ascoltando della musica così strana?”

“Dry Fantasy” è il primo singolo tratto dall’album, un brano celestiale basato su un synth riverberante in loop, che raggiunge uno splendore surreale mentre chitarre e basso compaiono e scompaiono dal brano. “Dry Fantasy” è accompagnato da un video cosparso di immagini di fiori che sbocciano, il tutto immerso nell’atmosfera contorta di un pianeta lontano.

Mogwai sono andati avanti senza un piano sin dall’adolescenza, non ci sono mai stati degli incontri segreti per lavorare ad un progetto. È’ raro sentire di una band che va avanti da così tanto e con così tanti album all’attivo – dieci album e ancora nessuna delusione o svolte creative sbagliate.

Potresti sapere cosa aspettarti ma non avrai mai lo stesso risultato. Sia trascendente che inaspettato, As The Love Continues mostra una band che offre ancora conforto, fornendo la colonna sonora a qualsiasi film tu ti stia facendo in testa.