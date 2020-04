MODENA CITY RAMBLERS: dopo 15 anni esce lo storico album “Appunti Partigiani” Remastered Edition

L’8 maggio 2020 Universal Music Italia pubblica, a 15 anni dall’uscita, l’album “APPUNTI PARTIGIANI” della storica band emiliana.

Numerosi gli artisti italiani ed internazionali ospiti di questo album: Francesco Guccini, Piero Pelù, Bandabardò, Moni Ovadia e Paolo Rossi, Billy Bragg e Goran Bregović.

“APPUNTI PARTIGIANI” è un omaggio ai caduti del nazi-fascismo, un canto immenso di Libertà, un disco di canzoni meravigliose.

Per la prima volta in un Doppio LP con audio rimasterizzato e in formato CD Digipack.

L’album sarà reso disponibile il 24 aprile in digitale e l’8 maggio in cd e vinile.

Tracklist

1. BELLA CIAO feat GORAN BREGOVIC

2. AUSCHWITZ feat FRANCESCO GUCCINI

3. OLTRE IL PONTE feat MONI OVADIA

4. I RIBELLI DELLA MONTAGNA feat BANDABARDO

5. LA GUERRA DI PIERO feat PIERO PELU’

6. AL DIEVEL

7. ALL YOU FASCISTS feat BILLY BRAGG

8. NOTTE DI SAN SEVERO feat CASA DEL VENTO

9. IL SENTIERO

10. IL PARTIGIANO JOHN feat BUNNA DI AFRICA UNITE

11. L’UNICA SUPERSTITE feat FIAMMA

12. SPARA JURIJ feat PAOLO ROSSI

13. LA PIANURA DEI SETTE FRATELLI feat EAT THE GANG

14. PIETA L’È MORTA feat GINEVRA DI MARCO

15. VIVA L’ITALIA feat ARTISTI VARI