MARTIN GORE: esce il 29 gennaio il nuovo EP “The Third Chimpanzee”

Martin Gore, cantautore e membro fondatore dei Depeche Mode, presenta oggi il nuovo singolo “Mandrill” tratto dall’imminente EP strumentale di 5 tracce, The Third Chimpanzee in uscita il 29 gennaio su Mute [PIAS].

“Mandrill” è un esempio feroce di musica elettronica, e come gli altri quattro brani, è caratterizzato dalla tipica atmosfera sonora di Martin Gore. “Mandrill” è stato scritto e prodotto da Martin e registrato quest’anno all’Electric Ladyboy a Santa Barbara, California.

Il visual che accompagna il brano è un viaggio cosmico nella giungla. “Il primo brano che registrai, aveva un sound che non era umano,” afferma Martin. “Sembrava quasi derivasse da un primate. Decisi di chiamarlo “Howler” come la scimmia. Dopodiché, quando arrivò il momento di dare un nome all’EP, ricordai di aver letto ‘The Rise and Fall of the Third Chimpanzee’. Aveva senso chiamarlo così, dato che l’EP era per un terzo prodotto da scimpanzé.”

The Third Chimpanzee è disponibile ora per il pre-ordine su CD, su vinile celeste 12” in edizione limitata (che include una stampa artistica) e in digitale. L’artwork è a cura di Pockets Warhol. Sono passati 5 anni da quando Martin pubblicò l’acclamato album strumentale MG.

“Mandrill” segue la pubblicazione dell’ultimo album dei Depeche Mode Spirit nel 2017. La scorsa settimana la band è stata accolta nella Rock & Roll Hall of Fame.

The Third Chimpanzee EP tracklisting

1. Howler

2. Mandrill

3. Capuchin

4. Vervet

5. Howler’s End

Foto di Travis Shinn (c)