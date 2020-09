MARILYN MANSON: è uscito l’undicesimo album “We Are Chaos”

L’undicesimo album in studio di Marilyn Manson intitolato WE ARE CHAOS è uscito su Loma Vista Recordings/Caroline International (compra il disco su Amazon > https://amzn.to/32xF22R). Co-prodotto da Manson e dal vincitore di un GRAMMY Shooter Jennings (Brandi Carlile, Tanya Tucker), le 10 tracce presenti nell’album sono state scritte, registrate e finalizzate prima dell’arrivo della pandemia.

Il dipinto di Manson Infinite Darkness, presente sulla cover dell’album, è stato creato appositamente per accompagnare la musica. I suoi apprezzati quadri vengono esposti in tutto il mondo, tra cui gallerie e mostre museali a Miami, Vienna e Mosca.

Riguardo all’album, Manson afferma, “Quando ascolto WE ARE CHAOS, sembra solo ieri o come se il mondo si ripetesse, come sempre avviene, come se la title track e le storie le avessimo scritte oggi. L’album non è mai stato ascoltato da nessuno prima che fosse finito. Ci sono sicuramente un lato A e un lato B nel senso tradizionale del termine. Ma proprio come un LP, è un piatto tondo e sta all’ascoltatore mettere l’ultimo pezzo del puzzle nell’immagine che i brani creano.”

“Questo concept album è lo specchio che io e Shooter abbiamo creato per l’ascoltatore – è lo stesso nel quale non ci specchieremmo. Ci sono così tante stanze, armadi, casseforti e cassetti. Ma nell’animo e nel tuo museo dei ricordi, i peggiori sono sempre gli specchi. Frammenti e schegge di fantasmi hanno perseguitato le mie mani mentre scrivevo la maggior parte dei testi.

“Mentre scrivevo questo album, ho pensato tra me e me: ‘Doma la tua pazzia, aggiustati il completo. E prova a far finta di non essere un animale’ ma sapevo che l’essere umano è il peggiore di tutti. Avere misericordia è come commettere un omicidio. Le lacrime sono la perdita più grande del corpo umano.”

WE ARE CHAOS Tracklist:

1. RED BLACK AND BLUE

2. WE ARE CHAOS

3. DON’T CHASE THE DEAD

4. PAINT YOU WITH MY LOVE

5. HALF-WAY & ONE STEP FORWARD

6. INFINITE DARKNESS

7. PERFUME

8. KEEP MY HEAD TOGETHER

9. SOLVE COAGULA

10. BROKEN NEEDLE

WE ARE CHAOS è il seguito dell’album di Manson del 2017 Heaven Upside Down, che ha segnato il settimo debutto consecutivo nella Top 10 delle classifiche degli album più venduti. Marilyn Manson continua a collaborare con la moda, il cinema e la musica, lasciando le sue impronta sulla cultura moderna. Saint Laurent lo ha scelto per una campagna; Travis Scott lo ha invitato personalmente ad esibirsi all’Astroworld Festival; GQ lo ha nominato tra gli uomini più alla moda del 2019; è apparso come attore in Sons of Anarchy, American Gods, The New Pope ed ha partecipato a numerosi Twins of Evil tour con Rob Zombie.